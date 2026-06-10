Marina de Casablanca : douze ans plus tard, Madaëf relance le projet des “Luxury Towers”

Un concours architectural ouvert le 4 juin remet en jeu l’un des derniers morceaux stratégiques du front de mer casablancais. Le cahier des charges dessine un ensemble de 87.200 m² mêlant hôtellerie, résidences, bureaux et espaces de destination, avec l’horizon 2030 en toile de fond.

Madaëf, filiale du groupe Caisse de dépôt et de gestion (CDG) spécialisée dans l’investissement touristique, a ouvert, le 4 juin 2026, un concours architectural pour un projet d’envergure baptisé Marina Integrated Luxury Towers. Précisons d'emblée que les informations mentionnées ci-dessous sont publiques, mais sont à ce stade indicatives et provisoires, car le programme final requiert différentes autorisations préalables.

Ce complexe mixte haut de gamme sera érigé sur le dernier front de mer de la marina de Casablanca, où il doit constituer une pièce maîtresse pour parachever l’ensemble urbain de la zone.

L’opération porte sur une surface construite totale de 87.200 m², dont 60.300 m² hors sol, pour une conception répondant aux standards internationaux de l’immobilier premium et aux ambitions nationales liées à l’horizon 2030.

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Une programmation hybride entre hôtellerie d’élite et résidentiel de luxe

Le cœur du projet repose sur la Tour A, un édifice de 25 étages dédié à l’hôtellerie et au résidentiel de prestige. Cette tour intègre une offre hôtelière diversifiée de 180 clés.

L’hôtel 5 étoiles luxe, occupant 16.800 m², est positionné comme un "Urban Resort" offrant un service de conciergerie premium et un spa complet, tandis que l’hôtel 5 étoiles Design, de 80 clés, vise une clientèle "Lifestyle" et le segment MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions). Ce dernier se veut plus efficient en termes de surfaces pour attirer les délégués de congrès et de séminaires.

Entre le 19e et le 25e étage, la structure accueillera 88 unités résidentielles "brandées" réparties sur 11.800 m², complétées par un podium de 1.900 m² abritant des piscines et des espaces événementiels. Le sommet sera couronné par un rooftop signature de 900 m² offrant une vue panoramique sur l’Atlantique.

Un pôle tertiaire de grade A tourné vers l’efficience et la gastronomie

La Tour B se présente comme un pôle d’affaires de 15 étages offrant 16.000 m² de bureaux de grade A. Les surfaces de travail couvrent 13.000 m², avec des plateaux modulables de 400 à 800 m².

Ce bâtiment dispose de son propre lobby indépendant de 600 m², et de services dédiés aux entreprises.

Une caractéristique notable de cette tour est son rooftop gastronomique autonome situé au sommet. Cet espace de 900 m² inclut un restaurant, un bar lounge de 120 m² et un second lounge de 60 m².

L’aménagement prévoit deux terrasses distinctes, l’une au sud, de 140 m², et l’autre au nord, de 80 m², afin de s’adapter aux variations de l’ensoleillement et du vent marin.

Les rooftops et le podium sont conçus pour "activer le site sept jours sur sept et 24 heures sur 24", évitant ainsi le syndrome des quartiers d'affaires qui se vident le soir.

Une infrastructure souterraine et technologique au service de la performance

L’ensemble du complexe repose sur une infrastructure mutualisée de cinq niveaux de sous-sol s’étendant sur 26.900 m². L’utilisation de cet espace est rigoureusement planifiée, avec 52% de la surface dédiée au parking, 13% aux installations techniques MEP (mécaniques, électriques et plomberie), 8% aux zones de service hôtelier et 4% à la logistique pure. Cette organisation permet d’optimiser le stationnement avec 450 places, générant une économie de 15% sur les coûts d’investissement.

Le projet intègre un système de parking intelligent et une stratégie de mobilité douce, avec des emplacements pour véhicules électriques. Le concept de parking partagé permettra d’optimiser l’occupation entre les usagers des bureaux le jour et les clients des restaurants le soir. Sur le plan environnemental, le projet cible une efficience énergétique de 92% et une économie d’eau de 85%.

Signature lumineuse et intégration urbaine face au défi de 2030

L’alignement sur l’agenda national est manifeste, notamment à travers la stratégie d’éclairage architectural. Les façades seront conçues pour des mises en lumière thématiques, avec une programmation spécifique aux couleurs nationales prévue pour la Coupe du monde 2030, faisant du complexe une vitrine du Maroc lors de cet événement mondial.

Toutefois, le cahier des charges impose une lutte stricte contre la pollution lumineuse via le respect des exigences "Dark Sky". Le concepteur devra limiter la diffusion de lumière en zone côtière pour ne pas éblouir les résidents ni les clients des hôtels.

Enfin, le projet impose une continuité des parcours piétons entre la ville et la marina, transformant le rez-de-chaussée en un lieu de passage fluide et intégré, brisant ainsi les barrières architecturales classiques pour une meilleure immersion dans la marina de Casablanca.

Cadre administratif

Le concours architectural est ouvert aux candidatures jusqu’au 15 juillet 2026. Pour encourager l’excellence, Madaëf a prévu l’attribution de primes significatives s’élevant à 300.000 dirhams pour le lauréat, à 200.000 dirhams pour le second et à 100.000 dirhams pour le troisième.

Le processus de sélection est particulièrement rigoureux, reposant sur une notation technique de 100 points. La note globale finale intégrera la qualité technique (70%), l’estimation des travaux (20%) et l’offre financière (10%) relative aux honoraires.

En 2014, une première version du pôle touristique, portée par la société New Marina Casablanca (NMC), prévoyait un complexe avec une tour de 40 étages sous l’enseigne JW Marriott et un hôtel Oberoi. Ce projet initial, qui incluait également le plus grand palais des congrès du Maroc, n'avait finalement pas connu de suite opérationnelle.

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