Maroc-Brésil : la FIFA confie le sifflet au slovène Slavko Vinčić

L’arbitre de 45 ans sera accompagné de ses compatriotes Tomaž Klančnik et Andraž Kovačić pour cette affiche prévue le samedi 13 juin 2026 au New York New Jersey Stadium, à 23 h (heure marocaine).

La Fédération internationale de football association (FIFA) a officialisé, ce mercredi 10 juin 2026, la désignation de Slavko Vinčić pour le choc entre le Maroc et le Brésil. Le match se déroulera ce samedi 13 juin au New York New Jersey Stadium à 18 h (heure locale), soit 23 h (heure marocaine).

L’arbitre central slovène sera accompagné de ses compatriotes Tomaž Klančnik et Andraž Kovačić comme arbitres assistants. Le corps arbitral est complété par les Suisses Sandro Schärer (quatrième arbitre) et Stéphane De Almeida (arbitre assistant de réserve).

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Inscrit sur la liste des arbitres internationaux de la FIFA depuis 2010, Slavko Vinčić possède une expérience de plusieurs tournois majeurs. Il a notamment officié lors de l'Euro 2020 et de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Plus récemment, il a dirigé la demi-finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et la France.

Au niveau des compétitions de clubs, le Slovène a été au sifflet de deux finales européennes : celle de la Ligue Europa 2022 (Eintracht Francfort - Glasgow Rangers) et celle de la Ligue des champions 2024, disputée à Wembley entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund.

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