Cyberattaques en Afrique : le centre de coordination prévu à Rabat avance au Parlement
Le projet de loi n° 01.26 vise à approuver l’accord signé en avril 2025 entre le Maroc et le Réseau africain des autorités de cybersécurité. Placée sous la responsabilité de la DGSSI, la future structure doit appuyer les pays membres dans la gestion des incidents numériques et le renforcement de leurs équipes spécialisées.
Le Maroc se rapproche de l'accueil d'un centre régional africain dédié à la cybersécurité. Examiné au Parlement, le projet de loi n° 01.26 vise à approuver l'accord signé à Marrakech le 14 avril 2025 entre le gouvernement marocain et le Réseau africain des autorités de cybersécurité (ANCA) pour la création d'un Centre régional de soutien et de coordination de la réponse aux incidents de cybersécurité basé à Rabat.
Selon les termes de l’accord, ce centre aura son siège à Rabat et servira de plateforme régionale destinée à renforcer les capacités africaines de réponse aux cyberattaques et aux incidents affectant les systèmes d’information.
Le futur centre assurera notamment le secrétariat permanent du Réseau africain des autorités de cybersécurité. Il sera placé sous la responsabilité de la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), l’autorité nationale marocaine chargée de la cybersécurité.
L’accord prévoit également la reconnaissance de la personnalité juridique et de l’autonomie financière du centre, lui permettant de conclure des contrats, d’acquérir et de gérer des biens, de recevoir des dons et de mener des actions en justice.
Au-delà de son rôle de coordination, le centre aura pour mission de fournir un soutien technique et opérationnel aux pays membres du réseau africain, en collaboration avec des organisations internationales spécialisées dans la cybersécurité. Il devra notamment contribuer au renforcement des équipes nationales de réponse aux incidents informatiques (Computer Emergency Response Team / Computer Security Incident Response Team, CERT/CSIRT), à travers des programmes de formation, de renforcement des capacités et l’organisation d’exercices de simulation de cyberattaques.
Cette initiative s’inscrit dans un contexte marqué par la multiplication des menaces numériques à l’échelle mondiale et par la volonté croissante des pays africains de renforcer leur coopération en matière de cybersécurité.
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