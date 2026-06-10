Tourisme : Marrakech bat encore des records, les hôteliers regardent déjà vers 2027
Avec 1,65 million de visiteurs et 4,7 millions de nuitées entre janvier et mai, la capitale touristique du Royaume confirme une puissance d’attraction devenue sans équivalent dans le pays. Mais derrière l’euphorie des chiffres, les professionnels du secteur mettent en avant la capacité du prochain gouvernement à maintenir le même engagement en faveur du tourisme. Explications.
L'essentiel
- Marrakech-Safi confirme son statut de locomotive touristique nationale, avec 1.656.526 visiteurs accueillis dans les hôtels classés entre janvier et mai 2026, en hausse de 7% sur un an.
- Les nuitées progressent encore plus fortement, à 4.711.381 nuitées cumulées (+10%), tandis que le taux d’occupation hôtelier reste élevé, à 70%.
- La connectivité aérienne continue de jouer un rôle décisif, avec 3,8 millions de passagers enregistrés à l’aéroport Marrakech-Menara sur les cinq premiers mois de l’année, soit une croissance de 11%.
- Derrière l’euphorie des chiffres, les professionnels regardent déjà vers 2027 : continuité des politiques publiques, palais des expositions, régulation de l’informel et préparation des échéances de 2030 seront déterminants pour consolider cette avance.
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Les détails
Réuni récemment, le bureau du conseil régional du tourisme (CRT) Marrakech-Safi a dressé un bilan positif des cinq premiers mois de 2026, confirmant le statut de locomotive touristique de la destination. Une dynamique que plusieurs sources fiables jugent durable et appelée à se renforcer en 2027, sauf retournement majeur de la conjoncture internationale.
Des performances qui dépassent les attentes
Présentés lors de cette réunion, les chiffres témoignent en effet d'une dynamique soutenue qui devrait se poursuivre sur le reste de l’année. Entre janvier et mai 2026, les hôtels classés de la région ont ainsi accueilli 1.656.526 visiteurs, soit une progression de 7% par rapport à la même période de l'année précédente.
Les nuitées suivent la même tendance, avec 4.711.381 nuitées cumulées, en hausse de 10%, tandis que le taux d'occupation hôtelier s’est maintenu à un niveau particulièrement élevé de 70%, illustrant la vigueur de la demande et l'attractivité constante de la destination.
Confirmant le rôle joué par la connectivité aérienne dans le succès de la destination, l'aéroport Marrakech-Menara a de son côté accueilli, sur les cinq premiers mois de l’année, 3,8 millions de passagers, soit une croissance de 11% sur un an.
"Marrakech entre dans une nouvelle dimension"
Contactée par Médias24, une source autorisée du CRT Marrakech-Safi estime que ces résultats ne font que confirmer que la destination entame un nouveau cycle de développement.
"Depuis plusieurs années, Marrakech enchaîne les records, mais ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est que la croissance repose sur des fondamentaux solides, à savoir une offre diversifiée, une connectivité aérienne sans précédent et une visibilité internationale accrue", souligne notre interlocuteur, pour qui la ville ocre jouit désormais d’un rayonnement exceptionnel.
Abordant les prochains mois de l’année en cours avec optimisme, notre source souligne que les réservations enregistrées pour l'été et l'arrière-saison sont d’ores et déjà encourageantes.
Sauf événement international majeur, le responsable table sur une poursuite de cette dynamique, avec des signaux au vert pour terminer l'année et de nouveaux records en termes d'arrivées et de nuitées.
2027 : l'année de la consolidation
Au-delà des performances immédiates, plusieurs grands hôteliers se projettent en 2027 avec confiance.
"Si nous abordons l'année prochaine avec sérénité, nous espérons que le prochain gouvernement saura faire preuve du même volontarisme que l'équipe sortante pour accompagner le développement du secteur", nous explique le président d'une chaîne hôtelière, en rappelant que les grands chantiers engagés dans le cadre de la feuille de route du tourisme ont déjà permis de dépasser toutes les espérances en termes d'arrivées.
En d’autres termes, la continuité des politiques publiques sera déterminante pour maintenir le rythme actuel de croissance et préparer les échéances internationales qui attendent le Maroc à l'horizon 2030.
Des grands projets restent à concrétiser
Revenant sur le projet de palais des expositions examiné lors de la récente réunion du CRT, l’hôtelier estime que ce dossier est prioritaire pour la prochaine équipe, car il constitue un levier stratégique pour renforcer le positionnement de Marrakech sur le marché international du tourisme d'affaires.
S’inscrivant dans les recommandations du CRT, il a réaffirmé la nécessité d'accélérer certains chantiers structurants, tels que l'intégration progressive du secteur informel et la régulation des plateformes collaboratives, pour garantir un développement équilibré et durable de l'écosystème régional.
À mi-parcours de 2026, nos interlocuteurs pensent que la capitale touristique du Maroc a toutes les cartes en main pour conforter son statut de destination incontournable du bassin méditerranéen, dépasser largement les objectifs de la feuille de route actuelle et aborder la prochaine, appelée à couvrir la période 2026-2030, avec une longueur d’avance.
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