Mondial 2026 : Romain Saïss rejoint l'équipe des consultants de beIN Sports
Le capitaine des Lions de l’Atlas en 2022 fera partie d’un dispositif de plus de 80 intervenants mobilisés par le diffuseur qatari dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord. La couverture prévoit les 104 matchs en direct, six chaînes dédiées et jusqu’à 17 heures de programmes quotidiens.
beIN Sports, diffuseur officiel du tournoi dans 24 territoires de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), a mobilisé une équipe composée de plus de 80 intervenants internationaux et régionaux. Selon le diffuseur, il s'agit du dispositif de diffusion le plus important mis en place pour une édition de la Coupe du monde.
Plusieurs personnalités du football international intègrent l'équipe de beIN Sports pour cet événement. Parmi elles figurent l'Espagnol David Silva, le Brésilien Fernandinho, les anciens internationaux anglais Ashley Cole et Ashley Young, ainsi que les Français Robert Pirès et Marcel Desailly. La liste inclut également l'attaquant portugais Pauleta, l'Argentin Claudio López, l'Espagnol Luis García, le Français Bacary Sagna et le Néerlandais Ruud Gullit.
L'équipe internationale est complétée par Philippe Senderos (Suisse), Jason McAteer (Irlande), Christopher Sullivan (États-Unis), Didier Domi (France) et Nicky Summerbee (Angleterre). Le football féminin est représenté par la Danoise Nadia Nadim et l'Anglaise Lianne Sanderson.
Le dispositif comprend des représentants des huit nations arabes qualifiées pour la compétition : Algérie, Égypte, Jordanie, Maroc, Qatar, Arabie saoudite, Tunisie et Irak.
Pour l'Afrique du Nord, les Égyptiens Mohammed Aboutrika, Ahmed El-Mohamady et Haytham Farouk sont annoncés. Ils seront associés au Marocain Romain Saïss, capitaine de la sélection nationale lors de la Coupe du monde 2022, et à Youssef Chippo. La liste mentionne également les Tunisiens Hatim Trabelsi, Karim Haggui et Sami Trabelsi, ainsi que les Algériens Rafik Halliche, Adlène Guédioura et Islam Slimani.
La délégation de la région du Golfe est composée des Qataris Younis Ali, Abdulaziz Al-Sulaiti et Mubarak Mustafa. L'Arabie saoudite est représentée par Taiseer Al-Jassim et Yasser Al-Qahtani, tandis que Salam Shakir représente l'Irak. Abdullah Abu Zema (Jordanie), Omar Al Somah (Syrie) et Imad Al-Hosni (Oman) complètent l'équipe régionale.
beIN Sports avait détaillé son plan de couverture pour le tournoi, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026. Le réseau diffusera l'intégralité des 104 matchs en direct via un bouquet de six chaînes "Max" dédiées, ainsi qu'une chaîne en ultra haute définition (4K HDR).
Le dispositif prévoit jusqu'à 17 heures de programmes en direct quotidiennement, proposés en trois langues : arabe, anglais et français. La production s'appuiera sur quatre studios installés dans le siège de beIN à Doha, utilisant des technologies de réalité virtuelle et augmentée.
L'offre de diffusion se structure comme suit :
- Arabe : les chaînes beIN Sports Max 1 à 4 assureront la couverture de l'intégralité des rencontres de 15 h à 7h30 le lendemain, en GMT+1.
- Anglais : la chaîne beIN Sports Max 5 diffusera 15 heures de programmes quotidiens, appuyée par deux reporters sur le terrain en Amérique du Nord.
- Français : la chaîne beIN Sports Max 6 proposera une couverture exclusive en français, calquée sur la programmation de beIN Sports France.
La chaîne beIN Sports News assurera un suivi continu de 17,5 heures par jour, couvrant les conférences de presse et l'actualité des équipes grâce à 18 reporters déployés dans les 16 villes hôtes aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Le diffuseur a également annoncé des mesures d'accessibilité, incluant l'interprétation en langue des signes pour les téléspectateurs malentendants. Pour le jeune public, la chaîne Jeem TV proposera un programme quotidien de 45 minutes axé sur les valeurs du sport et les faits marquants de la compétition.
Sur le plan numérique, l'intégralité des 104 matchs sera disponible en haute définition sur les plateformes beIN Connect et Tod. Un site internet dédié proposera des scores en direct, des statistiques par équipe, ainsi que des contenus interactifs sur les réseaux sociaux du groupe.
Rappelons que la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) avait annoncé, début juin, avoir obtenu les droits pour la diffusion des matchs de l’équipe nationale lors de cette compétition.
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