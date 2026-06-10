Élections législatives 2026 : le 13 juin à minuit, dernier délai pour s’inscrire sur les listes électorales

Les électeurs non encore inscrits, ceux qui auront atteint 18 ans le jour du scrutin, ainsi que les personnes ayant changé de commune de résidence sont appelés à déposer ou à actualiser leur demande via le portail dédié ou auprès des autorités locales.

Dans le cadre de la révision des listes électorales générales en prévision des élections des membres de la Chambre des représentants, prévues le 23 septembre 2026, le délai de dépôt des nouvelles demandes d’inscription sur ces listes prend fin le samedi 13 juin 2026 à minuit, rappelle un communiqué du ministre de l'Intérieur.

À cet effet, le ministre exhorte les citoyennes et citoyens non inscrits à ce jour sur les listes précitées, répondant aux conditions légales requises et âgés d’au moins 18 ans ou qui atteindront cet âge le 23 septembre 2026, à présenter leurs demandes d’inscription avant l'expiration du délai, à savoir le 13 juin à minuit, via le site www.listeselectorales.ma ou auprès des bureaux de l'autorité administrative locale dont relève leur lieu de résidence.

Le ministre appelle aussi les personnes ayant changé de lieu de résidence effective en dehors du ressort territorial de la commune ou de l'arrondissement où elles sont inscrites à présenter, dans les mêmes délais, les demandes de transfert de leur inscription sur la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement correspondant à leur nouveau lieu de résidence effective, en accédant au site électronique précité ou en se rendant dans les bureaux de l'autorité administrative locale dont relève leur nouveau lieu de résidence.

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Le ministre de l'Intérieur appelle les électrices et électeurs, notamment ceux ayant quitté la commune ou l'arrondissement où ils résidaient de manière effective, à s'assurer de leur inscription sur les listes électorales de leur nouveau lieu de résidence par l'envoi d’un SMS (short message service) au numéro gratuit 2727 ou via l'accès au site électronique dédié aux listes électorales générales.

D'autre part, si leur nom ne figure pas sur les actuelles listes électorales générales, les personnes concernées doivent soumettre une nouvelle demande d'inscription directement via le site électronique ou auprès des bureaux de l'autorité administrative locale dont relève leur nouveau lieu de résidence, et ce, avant la fin du délai fixé pour le dépôt des nouvelles demandes d'inscription ou de transfert d'inscription, à savoir au plus tard le 13 juin 2026 à minuit.

Pour les électrices et électeurs ayant changé de lieu de résidence au sein de la même commune ou du même arrondissement, ils sont invités à procéder, durant le même délai, à l'actualisation de leurs adresses dans la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement où ils résident, soit à travers le même site, soit en informant l'autorité administrative locale.

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