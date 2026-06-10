La proptech marocaine Agenz lève 5 millions de dollars pour accélérer sa croissance

La proptech marocaine Agenz annonce une levée de fonds de 5 millions de dollars destinée à soutenir son développement et à renforcer sa plateforme immobilière. L’opération intervient dans un marché encore fragmenté et en quête de modernisation, où la digitalisation des transactions et des données immobilières est en cours de structuration.

Fondée en 2021 par les frères Malik et Badr Belkeziz, Agenz est une plateforme immobilière qui propose des outils d’estimation, des données de marché et des services destinés aux particuliers et aux professionnels, ainsi qu’une solution de mise en relation pour les transactions immobilières.

L’entreprise intervient sur plusieurs étapes du parcours immobilier et s’inscrit dans un marché marocain en cours de digitalisation, où les outils d’information et de comparaison se développent progressivement.

Cette opération intervient dans un contexte de croissance de l’activité de la plateforme. Depuis le lancement de sa solution transactionnelle en 2023, Agenz enregistre une hausse de l’usage de ses services. En mai 2026, le site Agenz.ma a dépassé les 730.000 visites mensuelles, selon les données de la plateforme. Les transactions réalisées via ses services ont également progressé sur la période.

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L’entreprise intervient auprès de différents acteurs du marché immobilier, notamment les particuliers, les agents immobiliers, les promoteurs et certains investisseurs.

"Nous investissons dans les entreprises qui utilisent les grandes ruptures technologiques pour transformer durablement des secteurs clés de l’économie. Grâce à sa maîtrise de la donnée et de l’intelligence artificielle, Agenz ne se contente pas de digitaliser l’immobilier : l’entreprise repense en profondeur l’accès au logement et l’expérience immobilière au bénéfice des citoyens marocains. Nous sommes convaincus que l’équipe dispose de la vision et de la capacité d’exécution nécessaires pour bâtir un acteur de référence dans les années à venir", déclare Hamza Mikou, directeur général d’Attijariwafa Ventures.

"Agenz a su construire en quelques années seulement la plateforme qui manquait au secteur de l’immobilier marocain, en réunissant données, outils et transactions au sein d’une même expérience. Nous sommes convaincus que cette levée va leur permettre d’accélérer une transformation déjà bien engagée du marché", souligne Driss Ibenmansour, Partner chez Breega.

Ce financement doit permettre à Agenz de poursuivre son développement, notamment à travers le renforcement de ses équipes, la poursuite de ses investissements technologiques et l’évolution de son offre de services. L’entreprise indique également vouloir poursuivre son déploiement au Maroc et à l’international.

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