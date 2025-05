U20 CAN 2025. Maroc-Kenya: heure, chaines et enjeux

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

L'équipe nationale U20 jouera ce jeudi 1er mai son premier match de la CAN U20 qui se déroule en Egypte.

Pour ce premier match, elle affrontera le Kenya à 19H00, heure marocaine.

Les quatre chaînes autorisées à retransmettre cette compétition par la CAF sont:

-la chaîne Youtube officielle de la CAF.

-beIN Sports.

-la chaîne égyptienne Time Sport.

-Canal +.

Habituellement, Arriyadia TNT retransmet les compétitions des équipes nationales du Maroc.

Selon nos vérifications, le match Maroc-Kenya sera retransmis en direct par CAF_TV sur Youtube et par Time Sport. A l'heure où nous mettions en ligne, ni les programmes de beIN Sports ni ceux de Canal + n'incluaient une retransmission de ce match. Ceux d'Arriadiya n'étaient pas disponibles.

Mohamed Ouahbi confiant

Le sélectionneur de l’équipe nationale U20 de football, Mohamed Ouahbi a affirmé, mercredi au Caire, que les Lionceaux de l’Atlas se sont bien préparés pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, qui se déroule en Egypte jusqu’au 18 mai prochain, soulignant que les éléments nationaux étaient déterminés à aller loin dans cette compétition.

Le sélectionneur national a expliqué, lors de la conférence de presse d’avant-match contre le Kenya, prévu jeudi au stade du 30 juin au Caire (21h00), pour le compte de la 1ère journée du groupe B, que "l'équipe nationale a passé une semaine en Egypte dans la perspective de bien préparer les joueurs ".

Il a noté que les joueurs et le staff technique "ont hâte de commencer l'aventure de la Coupe d'Afrique des nations et d'obtenir des résultats positifs", relevant que "nous sommes conscients que cette compétition continentale sera difficile, mais l’équipe nationale ne ménagera aucun effort pour réaliser un bon parcours".

Mohamed Ouahbi a, par ailleurs, rappelé que les préparatifs de l'équipe nationale ont été ponctués de stages de préparation, de matchs amicaux et de plusieurs tournois amicaux pour préparer les joueurs aux exigences de cette compétition africaine, précisant que "le niveau des éléments nationaux et leur discipline tactique leur permettent de viser le titre de la CAN U20".

Concernant la sélection kényane, il a fait remarquer qu’elle est bien organisée et dispose de bons joueurs au niveau de tous les compartiments de jeu, ajoutant que le Onze national disputera ce match comme si c’était une finale.

Le capitaine de l’équipe nationale, Mouad Dahak a, pour sa part, indiqué que l’objectif des joueurs est de décrocher la victoire face au Kenya, estimant que le match ne sera pas facile, mais que lui et ses coéquipiers vont donner le meilleur d’eux-mêmes.

Il a noté que le sacre continental de l’équipe nationale U17 constitue une motivation pour les éléments nationaux afin de gagner à leur tour la CAN U20.

L'équipe nationale U20 affrontera le Nigeria lors de son deuxième match prévu dimanche, avant de croiser le fer avec la Tunisie le 7 mai lors de la troisième et dernière journée du groupe B.

Le groupe A de cette CAN comprend l'Égypte, pays hôte, la Zambie, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et la Tanzanie, tandis que le groupe C est composé du Sénégal, champion de l’édition 2023, la République centrafricaine, la RD Congo et le Ghana.

Le groupe B comprend donc le Maroc, le Kenya, le Nigéria et la Tunisie.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes seront qualifiés pour le second tour.

