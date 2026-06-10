Les prévisions météo pour le jeudi 11 juin
Voici les prévisions pour le jeudi 11 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :
- Temps chaud sur le Sud-Est, les provinces sahariennes et l'intérieur du Gharb, et assez chaud sur le Saïss, Oulmès, le Souss et les plaines à l'ouest de l'Atlas.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, l'intérieur du Souss, la rive méditerranéenne, le nord de l’Oriental et des provinces sud.
- Instabilité orageuse sur le Moyen Atlas, l’Oriental et localement sur les versants est de l’Atlas, avec ondées ou averses locales accompagnées de grêle.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 11/17°c sur l’Atlas, de 24/30°c sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces sahariennes, le Saïss et l'intérieur du Gharb, et de 17/23°c partout ailleurs.
- Température en hausse sur les plaines atlantiques nord et centre, les régions de l'Atlas et les provinces du Sud, et en baisse ou peu variable ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et le long du littoral atlantique.
Voici les températures minimales et maximales prévues :
- Oujda 18 29
- Bouarfa 22 37
- Al Hoceima 19 24
- Tétouan 19 23
- Sebta 21 23
- Melilia 21 23
- Tanger 21 28
- Kénitra 19 29
- Rabat 18 26
- Casablanca 20 24
- El Jadida 19 25
- Settat 17 36
- Safi 17 25
- Khouribga 19 38
- Béni Mellal 21 38
- Marrakech 19 38
- Meknès 22 40
- Fès 23 37
- Ifrane 17 29
- Taounate 25 38
- Errachidia 26 39
- Ouarzazate 21 38
- Agadir 17 23
- Essaouira 15 23
- Laâyoune 18 30
- Es-Semara 18 40
- Dakhla 18 24
- Aousserd 28 45
- Lagouira 19 25
- Midelt 16 27
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