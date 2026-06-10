Les prévisions météo pour le jeudi 11 juin

Le 10 juin 2026 à 16h54 | Modifié 10 juin 2026 à 17h26

Voici les prévisions pour le jeudi 11 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

- Temps chaud sur le Sud-Est, les provinces sahariennes et l'intérieur du Gharb, et assez chaud sur le Saïss, Oulmès, le Souss et les plaines à l'ouest de l'Atlas.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, l'intérieur du Souss, la rive méditerranéenne, le nord de l’Oriental et des provinces sud.

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- Instabilité orageuse sur le Moyen Atlas, l’Oriental et localement sur les versants est de l’Atlas, avec ondées ou averses locales accompagnées de grêle.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 11/17°c sur l’Atlas, de 24/30°c sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces sahariennes, le Saïss et l'intérieur du Gharb, et de 17/23°c partout ailleurs.

- Température en hausse sur les plaines atlantiques nord et centre, les régions de l'Atlas et les provinces du Sud, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et le long du littoral atlantique.

Voici les températures minimales et maximales prévues :

- Oujda 18 29

- Bouarfa 22 37

- Al Hoceima 19 24

- Tétouan 19 23

- Sebta 21 23

- Melilia 21 23

- Tanger 21 28

- Kénitra 19 29

- Rabat 18 26

- Casablanca 20 24

- El Jadida 19 25

- Settat 17 36

- Safi 17 25

- Khouribga 19 38

- Béni Mellal 21 38

- Marrakech 19 38

- Meknès 22 40

- Fès 23 37

- Ifrane 17 29

- Taounate 25 38

- Errachidia 26 39

- Ouarzazate 21 38

- Agadir 17 23

- Essaouira 15 23

- Laâyoune 18 30

- Es-Semara 18 40

- Dakhla 18 24

- Aousserd 28 45

- Lagouira 19 25

- Midelt 16 27

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