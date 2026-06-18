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Par région et par filière, voici les cracks du baccalauréat 2026

Après la publication des résultats du baccalauréat 2026, les académies régionales ont dévoilé les noms de leurs meilleurs élèves. De Dakhla à Tanger, les premières moyennes avoisinent 19/20, tandis que Omar Dahab signe la meilleure performance nationale avec 19,76/20.

Par région et par filière, voici les cracks du baccalauréat 2026
R. Kh.
Le 18 juin 2026 à 18h48 | Modifié 18 juin 2026 à 18h48

Au lendemain de l’annonce des résultats du baccalauréat 2026, les Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF) ont dévoilé les noms des élèves ayant obtenu les meilleures moyennes dans les différentes régions du Royaume.

À Casablanca-Settat, Omar Dahab a décroché la meilleure moyenne nationale et régionale de cette session 2026 avec une note de 19,76/20. Élève d'un établissement privé de la filière sciences mathématiques B, il signe ainsi la meilleure performance enregistrée cette année à l’échelle du Royaume.

Dans la région Rabat-Salé-Kénitra, Nour Al Houda Adnane, élève d'un établissement privé, a obtenu la meilleure moyenne régionale avec 19,53/20.

La région Béni Mellal-Khénifra est quant à elle représentée par Asmae El Hamami. Cette élève de la filière sciences physiques, option française, a décroché la première place régionale avec une moyenne de 19,50/20.

Dans la région Marrakech-Safi, Aya Choukri a obtenu la meilleure moyenne régionale avec 19,53/20. Élève en sciences physiques, option française, elle se classe parmi les meilleurs bacheliers du Royaume lors de cette session 2026.

Dans la région Souss-Massa, Rihana Rghibi s’est classée première avec une moyenne de 19,56/20. Originaire de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, elle a suivi un cursus en sciences physiques, option française.

La région Laâyoune-Sakia El Hamra compte également parmi les meilleures performances de cette session. Anass Bounia y a obtenu la première moyenne régionale avec 19,52/20.

À Guelmim-Oued Noun, Asmae El Mezdoughi s’est hissée à la première place régionale, avec une moyenne de 18,92/20 dans la filière des sciences physiques, option française.

À Fès-Meknès, Sara Abouzeid s’est illustrée avec une moyenne de 19,34/20. Elle signe la meilleure performance de son académie.

Dans la région de l’Oriental, Chaimaa Salmi a obtenu la meilleure moyenne régionale avec 19,31/20.

Dans la région Drâa-Tafilalet, la meilleure moyenne a été obtenue par Fatma Zahra Achaoui, qui a décroché la note de 19,20/20. Un résultat qui lui permet de se hisser à la première place régionale.

Même score dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, où Salma El Ghazi s’est classée première avec une moyenne de 19,20/20 dans la filière des sciences physiques, option française.

À Dakhla-Oued Eddahab, Abderrahmane Benhaddou, élève en sciences économiques, a obtenu la meilleure moyenne régionale avec 19,14/20.

Ces résultats illustrent une nouvelle fois l’excellence de nombreux élèves à travers le Royaume. Cette année, 528.135 candidats ont passé les épreuves du baccalauréat, dont 426.637 candidats scolarisés et 101.498 candidats libres. Les filières scientifiques et techniques ont représenté 71% des effectifs, contre 29% pour les filières littéraires et originelles.

Par région et par filière, voici les cracks du baccalauréat 2026

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R. Kh.
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