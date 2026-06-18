Paris: Panne d'électricité sur le réseau au départ de la gare de l'Est, le trafic interrompu jusqu'à 22H00, annonce SNCF Gares et Connexions

Le réseau ferroviaire au départ de la gare de l'Est à Paris subit une panne d'alimentation électrique générale depuis 18H30 jeudi, et tout le trafic au départ de cette gare est interrompu au moins jusqu'à 22H00, a annoncé la SNCF jeudi soir.

"Des équipes sont sur place pour faire le diagnostic et sécuriser les installations. Le trafic est interrompu au moins jusqu'à 22H00", a indiqué à l'AFP une porte-parole de SNCF Gares et Connexions, filiale de la SNCF en charge des gares.

(Publicité)

(Publicité)

Aux alentours de 19H00, sur l'indicateur des trains au départ de cette gare, tous les trains TGV en partance pour Metz, Colmar, Francfort (Allemagne), Strasbourg, Bar-le-Duc apparaissent comme "retardés" de 45 minutes à 1H40.

Les trains prévus à l'arrivée de la gare de l'Est en provenance de Troyes, Reims, Nancy, Strasbourg, Mannheim ou Strasbourg affichent pour leur part des retards moins longs, compris entre 20 minutes et une heure.

Pour les trains de banlieue, tous les trains de la ligne P en direction de Meaux, Provins, Château-Thierry ou Coulommiers sont "supprimés" jusqu'à 21H50.