Festival Gnaoua : le Forum des droits humains met la jeunesse au cœur du débat

À l’occasion de sa 13e édition, le Forum des droits humains du Festival Gnaoua et musiques du monde d’Essaouira réunira, les 26 et 27 juin, intellectuels, artistes, responsables publics et acteurs de la société civile autour du thème "Jeunesses du monde : liberté, identité, avenir". Deux journées de réflexion consacrées aux défis et aux aspirations des nouvelles générations.

À l’occasion de la 13e édition du Forum des droits humains, organisée les 26 et 27 juin à Essaouira dans le cadre du Festival Gnaoua et musiques du monde, chercheurs, artistes, responsables publics, journalistes et acteurs de la société civile se réuniront autour du thème "Jeunesses du monde : liberté, identité, avenir".

Organisé en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), cet espace de réflexion entend interroger les défis auxquels font face les nouvelles générations dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, les mutations technologiques, les enjeux climatiques et les questions identitaires.

Depuis sa création, le Forum des droits humains s’est imposé comme l’un des rendez-vous majeurs du Festival Gnaoua. Cette année, il place les jeunes au centre des discussions, en les considérant comme des acteurs des transformations sociales, culturelles et politiques en cours.

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Le Forum s’ouvrira avec une leçon inaugurale du philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, professeur à l’Université Columbia de New York. Il proposera une réflexion sur les grands enjeux qui traversent aujourd’hui les jeunesses du monde.

Parmi les temps forts figure également une conversation croisée consacrée aux libertés et à la place des jeunes dans les sociétés contemporaines. Elle réunira Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la Ccommunication, et Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française de l’Éducation nationale et présidente de l’association France Terre d’Asile.

Plusieurs tables rondes sont également prévues. La première, intitulée "Arts & cultures : créer pour exister", explorera le rôle de la création artistique comme espace d’expression et d’émancipation. Une deuxième rencontre, "Identités en mouvement : grandir entre les mondes", abordera les questions d’appartenance, de transmission et de métissage culturel. Enfin, la table ronde "Nouvelles formes d’engagement : quand la jeunesse réinvente l’action" s’intéressera aux initiatives citoyennes, sociales et numériques portées par les jeunes générations.

À travers ces échanges, le Forum réunira des intervenants issus du monde académique, de la création artistique, des médias, de la société civile et des institutions. L’objectif est de croiser les regards et les expériences autour des enjeux de liberté, d’identité et d’avenir qui traversent aujourd’hui les jeunes générations.

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