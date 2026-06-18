La France et le Maroc veulent accélérer leur coopération militaire
Réunis à Paris en marge du Salon Eurosatory, les responsables français et marocain de la défense ont évoqué les moyens d’approfondir leur coopération capacitaire et industrielle, à l’approche d’une importante échéance diplomatique prévue en juillet à Rabat.
La ministre française des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin, a reçu le mercredi 17 juin 2026 à Paris le ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale du Maroc, Abdeltif Loudiyi, à quelques semaines de la réunion de haut niveau prévue entre les deux pays.
Les deux responsables ont examiné les perspectives de développement de la coopération bilatérale en matière de défense, avec un accent particulier sur les questions liées à l’armement, indique le ministère français des Armées et des anciens combattants.
La rencontre s’est tenue à l’Hôtel de Brienne, en marge du Salon international de défense Eurosatory. Les échanges ont également porté sur le volet défense de la relation franco-marocaine, alors qu’un traité bilatéral est actuellement en préparation.
Selon la même source, les deux parties ont notamment exprimé leur volonté de renforcer la coopération capacitaire et industrielle de défense entre la France et le Maroc, dans le cadre d’un partenariat présenté comme mutuellement bénéfique.
Cette rencontre intervient dans la perspective de la réunion de haut niveau prévue en juillet prochain à Rabat, qui devrait permettre d’évaluer l’état d’avancement des différents projets de coopération entre les deux pays dans le secteur de la défense.
🇲🇦🇫🇷 J’ai reçu aujourd’hui à Paris mon homologue marocain, Abdellatif Loudiyi, à l’occasion d’Eurosatory.
Nos échanges ont permis de réaffirmer la solidité du partenariat de défense franco-marocain et notre ambition commune de renforcer nos coopérations capacitaires et… pic.twitter.com/IDGFQvgift
— Catherine Vautrin (@CaVautrin) June 16, 2026
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