Les FAR s’allient à Harmattan AI pour déployer des systèmes anti-drones

Ce partenariat répond à la volonté du Maroc de moderniser sa défense aérienne à très courte portée (VSHORAD) tout en structurant un écosystème industriel national souverain.

Harmattan AI annonce la signature d'un partenariat stratégique avec les Forces Armées Royales (FAR). Spécialisée dans la conception de systèmes de défense autonomes, cette entreprise accompagnera le Royaume dans l'intégration de capacités de défense aérienne de nouvelle génération, tout en jetant les bases d'une infrastructure industrielle et technologique locale.

Conclu pour un déploiement à grande échelle dès 2026, l'accord tel qu'annoncé par Harmattan repose sur trois axes stratégiques et complémentaires :

Mettre en place des capacités de production au Maroc pour fabriquer des systèmes de défense autonomes ;

Créer un centre de recherche et développement ambitieux dédié à l'intelligence artificielle dans les systèmes de défense sur le territoire marocain ;

Développer des partenariats avec les institutions marocaines d'enseignement supérieur et de recherche.

Cette démarche représente un investissement dans la haute technologie qui sort des cadres d'acquisition traditionnels. Elle apporte ainsi un volet académique structurant et renforce l'attractivité de l'offre marocaine pour les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur technologique.

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"Ce partenariat démontre notre capacité à soutenir les nations souveraines dans le développement de leur base industrielle de défense nationale. Le Maroc a fait un choix stratégique en faveur de l'autonomie et de la souveraineté technologique, et nous sommes honorés de contribuer à cette ambition. Cette collaboration représente la fondation d'un partenariat à long terme avec le Maroc", a déclaré Mouad M'Ghari, président-directeur général et cofondateur d'Harmattan AI.

En phase avec cette dynamique de déploiement et d'implantation locale, Harmattan AI a d'ores et déjà lancé une campagne de recrutement active au Maroc avec actuellement 23 postes ouverts sur le territoire national.

GOBI : le vecteur probable de cette coopération

Bien que l'annonce ne cite pas les solutions concernées par ce contrat, toutes les analyses pointent vers le probable déploiement de la solution phare d'Harmattan AI : l'intercepteur GOBI, associé à son système de commande et de contrôle KALAHARI.

Ce système global s'inscrit dans la catégorie de la défense aérienne à très courte portée (VSHORAD). Il a été spécifiquement développé pour contrer les menaces asymétriques contemporaines, en particulier les drones légers et les munitions rôdeuses.

Ces menaces, largement observées sur les théâtres de conflits récents au Moyen-Orient, notamment lors d'attaques complexes ciblant des infrastructures dans le Golfe, ainsi qu'en Ukraine, mettent en évidence la vulnérabilité et le coût prohibitif de la défense aérienne conventionnelle.

Face à des menaces low-cost, l'utilisation de missiles antiaériens classiques s'avère économiquement intenable. Le GOBI propose à l'inverse un concept de vecteur "consommable", axé sur un rapport coût-performance optimisé pour faire face aux stratégies de saturation de l'espace aérien.

Sur le plan de la doctrine d'engagement, l'intercepteur repose sur une philosophie de neutralisation strictement cinétique. Équipé d'un système de propulsion favorisant une accélération rapide, il est conçu pour intercepter les menaces à haute vitesse avant qu'elles n'atteignent des zones sensibles.

Plutôt que d'employer une charge explosive classique, le GOBI utilise une technologie d'impact direct (hit-to-kill). Ses algorithmes de guidage terminal effectuent des corrections de trajectoire en temps réel pour cibler exclusivement l'organe le plus névralgique du drone hostile : son système de propulsion. Cette focalisation assure une neutralisation nette en moins d'une minute, un rayon d'action allant jusqu'à 10 km (6 miles).

Cet intercepteur ultraléger, dont la masse opérationnelle n'excède pas 2,2 kg (4,8 lbs) batteries incluses, compense son petit gabarit par une cinématique redoutable : il fond sur sa cible à une vitesse de croisière de 250 km/h et peut réaliser des pointes à 350 km/h lors de son sprint final.

Lors de la phase d'attaque finale, le GOBI s'appuie exclusivement sur ses capteurs de bord et ses algorithmes de vision par ordinateur pour ajuster sa trajectoire. Ce guidage s'effectue sans aucune liaison de données ou dépendance au sol, ce qui immunise le vecteur contre les tentatives de brouillage électromagnétique ou la perte de signal GPS.

Grâce à une énergie d'impact supérieure à 10.300 Joules, le vecteur neutralise sa cible par transfert d'énergie cinétique pure. Cette approche élimine le besoin d'embarquer des charges explosives, réduisant ainsi les contraintes de stockage logistique et les risques de dommages collatéraux lors d'interceptions à proximité de zones habitées ou de cibles sensibles.

Harmattan AI will start manufacturing the Gobi VSHORAD interceptor high-speed kinetic drone hunter locally in Morocco 🇲🇦 .

Harmattan AI is also hiring 23 open roles in Morocco right now. https://t.co/zEWPNdcW56 pic.twitter.com/7YmHymkdKW — Med ZHIRI (@SIMOZT1) June 17, 2026

Un impact stratégique, économique et d’image

Pour notre consultant militaire, Abdelhamid Harifi, l'annonce de ce partenariat traduit une évolution significative de la posture industrielle et doctrinale du Royaume.

L'une des particularités d'Harmattan AI réside dans sa structure de soutien et sa solidité financière, des atouts majeurs pour un acteur de la tech militaire.

"Harmattan AI, bien que fondée par un jeune entrepreneur d'origine marocaine, bénéficie du parrainage industriel du géant mondial Dassault Aviation. Cette alliance de premier plan lui confère une forte crédibilité technique ainsi qu'une capacité démontrée à mobiliser des financements internationaux d'envergure pour concrétiser ses programmes. Ses solutions innovantes répondent précisément aux vulnérabilités mises en lumière par les conflits contemporains au Moyen-Orient et en Ukraine".

Sur le plan stratégique, le recours à des systèmes de défense autonomes confirme l'efficacité du service de veille technologique des FAR qui a réussi à identifier rapidement les mutations tactiques sur les théâtres d'opérations modernes et à imposer des adaptations doctrinales agiles. Les récents débats autour de l'efficacité et du coût de la défense aérienne conventionnelle ont démontré l'urgence de disposer d'une parade économiquement viable face aux menaces asymétriques.

En misant sur la production locale et la souveraineté technologique, le Maroc répond aux orientations royales qui insistent sur l'autonomie stratégique du pays. Cette démarche permet aux FAR de renforcer leur liberté d'action en réduisant leur dépendance exclusive envers leurs fournisseurs de défense historiques.

Sur le plan économique, ce projet introduit un modèle d'investissement technologique de rupture. En connectant la production industrielle, la recherche appliquée et le secteur académique, le Maroc accroît l'attractivité de son offre industrielle pour les investissements directs étrangers (IDE) dans le domaine de la haute technologie.

"Réussir à attirer un jeune talent marocain ayant développé des solutions critiques à l'international pour l'inciter à servir sa patrie apporte une grande satisfaction et témoigne de l'attractivité nouvelle du secteur", précise Abdelhamid Harifi

Il conviendra désormais de suivre la concrétisation de ces projets sur le terrain et la sortie d'usine des premiers équipements pour valider la viabilité industrielle et opérationnelle de cette coopération d'avenir.

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