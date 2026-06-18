Karim Tazi prépare son entrée dans la tech avec Haldorix
Le fondateur et PDG de la marque de prêt-à-porter Marwa lance une nouvelle société, Haldorix, spécialisée dans la technologie. Ce que nous savons.
Karim Tazi, le fondateur de Marwa, l’une des marques marocaines historiques du prêt-à-porter, se lance dans le secteur IT et tech en lançant une nouvelle entreprise, Haldorix.
Il a lui-même fait référence à ce nouveau projet il y a plusieurs semaines, sur ses réseaux sociaux. "Deux ans. Quatre tentatives. Quatre...
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