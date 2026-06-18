Royal Air Maroc reprend ses vols vers Doha et Dubaï en juillet

À partir de juillet 2026, Royal Air Maroc reprendra ses liaisons aériennes vers Doha et Dubaï, renforçant ainsi la connectivité du Royaume avec le Moyen-Orient.

Le 18 juin 2026 à 15h38 | Modifié 18 juin 2026 à 15h47

Royal Air Maroc (RAM) annonce la reprise de ses liaisons vers Doha et Dubaï à partir de juillet 2026.

Dans le cadre de cette reprise, la compagnie nationale assurera un vol quotidien entre Casablanca et Doha à partir du 1ᵉʳ juillet 2026, ainsi que trois vols hebdomadaires entre Casablanca et Dubaï à compter du 3 juillet 2026.

Selon la même source, ces deux dessertes seront opérées à bord d’avions long-courriers Boeing 787-8 Dreamliner.

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