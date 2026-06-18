Pologne: interpellation de l'assassin présumé d'un caricaturiste russe

La police polonaise a interpellé l'assassin présumé d'un caricaturiste russe exilé, connu pour ses dessins moquant Vladimir Poutine, et tué lundi dans l'est du pays, ont annoncé les responsables polonais, évoquant une possible participation des services spéciaux russes.

"Aujourd'hui, aux premières heures du matin, la police a interpellé une personne soupçonnée du meurtre", a déclaré à la presse le ministre de l'Intérieur Marcin Kierwinski.

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Selon le ministre, l'homme, âgé de 36 ans, interpellé près de Varsovie, utilisait un passeport géorgien.

Il est lié, selon le ministre, "à une criminalité organisée de grande envergure" et il a pu commettre des infractions en Pologne en 2022.

Le caricaturiste russe de 44 ans, Robert Kouzovkov, connu sous le nom d'artiste de Semion Skrepetski, a été tué, lundi matin dans la rue à Biala Podlaska (Est) par un homme qui a tiré trois coups de feu avec une arme de poing.

Lorsque l'artiste est tombé, l'assaillant s'est approché de lui et a tiré à deux reprises à bout portant.

Immédiatement après l'assassinat, deux ressortissants bélarusses ont été interpellés par la police avant d'être libérés par la suite.

Selon le ministre coordinateur des services spéciaux polonais, Tomasz Siemoniak, la participation à cet assassinat des services spéciaux russes est "une hypothèse qui s'impose très fortement" mais "il faut l'étayer par des preuves".

Il a également indiqué que les autorités polonais ont "à plusieurs reprises" proposé au caricaturiste russe de le placer sous protection.

"Malheureusement, et de manière tragique pour lui, il n'a pas profité de cette proposition", a-t-il ajouté.

Mercredi, le Premier ministre polonais Donald Tusk a estimé que tout indiquait qu'il s'agit "d'un assassinat politique".

"S'il a été commandité par la Russie, alors c'est aussi un sujet très sérieux avec une dimension internationale", a-t-il ajouté.

Semion Skrepetski s'était fait connaître par ses caricatures parfois provocatrices, visant des figures politiques russes de premier plan. Ses dessins pouvaient viser le président Vladimir Poutine, le dirigeant soviétique Joseph Staline, l'opposant Alexeï Navalny ou encore le chef tchétchène Ramzan Kadyrov.

L'artiste s'était installé en Pologne en 2021, disant craindre des persécutions politiques en Russie.

En exil, il avait maintenu sa posture iconoclaste, participant à des événements de l'opposition russe, tout en critiquant ouvertement cette même opposition.

Le dessinateur a également vivement critiqué le gouvernement ukrainien à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. A la suite de ces critiques, Myrotvorets, un site ukrainien controversé, a publié son adresse personnelle.

Plusieurs opposants au pouvoir russe ont été victimes à l'étranger d'attaques physiques ou au poison, comme au Royaume-Uni, où l'ex-agent du FSB Alexandre Litvinenko est décédé d'un empoisonnement au polonium en 2006, tandis que l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont survécu à un empoisonnement au Novitchok en 2018, qui a par ailleurs tué une Britannique.

Moscou a toujours démenti toute implication dans ces attaques.