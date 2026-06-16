Nouvelle baisse du prix du gasoil et de l'essence ce mardi 16 juin

Les prix à la pompe enregistrent un nouveau recul ce mardi 16 juin 2026. Une bouffée d'oxygène pour les consommateurs, alors que le marché tente de stabiliser les contrecoups de la crise régionale en Iran.

La détente se poursuit dans les stations-service du pays. Ce mardi 16 juin, une nouvelle révision à la baisse a été opérée : le prix du gasoil recule de 0,40 DH pour s'établir à 13,55 DH/litre, tandis que l'essence sans plomb baisse de 0,60 DH, affichant désormais 14,27 DH/litre.

Cette accalmie survient après une période de forte tension. Entre début mars et fin avril, à la suite de l’éclatement de la guerre en Iran et de la hausse des produits raffinés sur le marché du Nord-Ouest européen (NWE), les prix du carburant avaient subi une hausse de plus de 4 DH.

Face à cette volatilité, le Conseil de la concurrence a intensifié sa veille. Dans sa dernière note de conjoncture, l’institution de régulation affirme n’avoir décelé “aucun comportement anticoncurrentiel” formel. Toutefois, elle ne ménage pas ses critiques envers le mode de fonctionnement des opérateurs nationaux.

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Le Conseil déplore le maintien de pratiques jugées obsolètes, héritées de l'ancien système administré. En ligne de mire : l’alignement systématique des pétroliers sur des dates de révision identiques et des variations de prix quasi similaires.

Selon le régulateur, cette synchronisation excessive limite la fluidité du marché. Elle freine non seulement la répercussion rapide des baisses internationales, mais empêche également une réelle différenciation tarifaire entre les acteurs, au détriment d'une concurrence saine et dynamique et, in fine, du consommateur.

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