L’Office des Changes lance “SARF”, sa nouvelle plateforme digitale de gestion des devises
Déployé après un programme de formation mené dans toutes les régions, l’outil doit permettre aux sociétés de change de traiter les achats et ventes de devises, d’éditer les bordereaux et de renforcer leur conformité LBC/FT.
Dans le cadre de la modernisation des services financiers, l'Office des Changes a lancé, lundi 15 juin 2026, la plateforme “SARF”. Ce dispositif est présenté comme une solution dédiée à la gestion digitalisée, instantanée et sécurisée des opérations de change.
Ce lancement fait suite à la mise en œuvre d'un vaste programme de formation mené par l'institution dans l'ensemble des régions du Maroc. Ce programme avait pour objectif de permettre aux sociétés de change de s'approprier les fonctionnalités de l'outil avant son utilisation effective.
Pour faciliter cette phase de transition, l’Office des Changes a mis en place plusieurs outils d'assistance :
- Une cellule d’accompagnement dédiée aux opérateurs ;
- Des supports pédagogiques comprenant des vidéos explicatives ;
- Des guides détaillés précisant les modalités d’accès et d’utilisation.
Sur le plan technique, la plateforme couvre l'ensemble des activités des opérateurs de change. Elle permet notamment la gestion des opérations d’achat et de vente de devises avec la clientèle, ainsi que l’édition automatique des bordereaux correspondants.
Au-delà de l'aspect transactionnel, “SARF” intègre un dispositif d'assistance spécifique destiné à renforcer la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Ce module vise à garantir une meilleure conformité des opérateurs aux normes nationales et internationales.
Le déploiement de cette solution s'inscrit dans une vision à long terme. Selon l'institution, ce projet répond aux orientations de la stratégie 2025-2029 de l'Office des Changes.
Les objectifs affichés sont de consolider la traçabilité des opérations, d’améliorer l’accompagnement des professionnels du secteur et de renforcer le dispositif de supervision globale des flux de devises.
En digitalisant ces processus, l'Office entend assurer une gestion plus rigoureuse et transparente du marché des changes au Maroc.
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