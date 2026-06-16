Marsa Maroc : Mohammed Bendahmane aux commandes du terminal Ouest de Nador West Med

Passé par le Togo, l’Irak, le Canada et la Guadeloupe, le dirigeant rejoint un projet porté avec CMA CGM et présenté comme une étape majeure pour l’industrie maritime marocaine.

Le 16 juin 2026 à 12h45 | Modifié 16 juin 2026 à 12h49

Mohammed Bendahmane a annoncé sa nomination au poste de président-directeur général (PDG) du terminal à conteneurs Ouest de Nador West Med, au sein de la société Marsa Maroc.

Dans une publication partagée sur le réseau professionnel LinkedIn, le nouveau dirigeant a indiqué que ce projet, fruit d’un partenariat stratégique entre Marsa Maroc et CMA CGM, constitue “une étape majeure pour l’industrie maritime”.

Mohammed Bendahmane a souligné que cette nomination intervient après un parcours marqué par la gestion d’opérations portuaires dans plusieurs pays, notamment au Togo, en Irak, au Canada et en Guadeloupe.

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“Après un parcours enrichissant dans la gestion des opérations portuaires au Togo, en Irak, au Canada et en Guadeloupe, c’est avec une fierté toute particulière que je reviens au Maroc pour relever ce défi ambitieux”, a-t-il déclaré.

Le nouveau PDG a également estimé que cette prise de fonction représente davantage qu’une simple évolution de carrière, y voyant un “engagement sincère” en faveur de la dynamique de développement du Royaume.

“Je suis honoré de rejoindre l’équipe talentueuse de Marsa Maroc alors que nous travaillons ensemble à construire un pôle maritime de classe mondiale sur notre sol”, a-t-il ajouté.

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