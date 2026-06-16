Un premier magasin Franprix en test à Casablanca dès le 3 juillet

Le groupe H&S Invest Holding de Moncef Belkhayat concrétise son accord avec le groupe Casino avec l’ouverture, en test, d’un premier magasin Franprix à Casablanca.

Le 16 juin 2026 à 15h47 | Modifié 16 juin 2026 à 15h57

L’ouverture est prévue le 3 juillet 2026, apprend Médias24. Elle intervient dans le cadre du déploiement progressif des enseignes Franprix et Monoprix au Maroc.

Cette ouverture fait suite à la signature d’un accord, le 26 mai à Rabat, portant sur l’octroi à H&S de la master franchise exclusive pour le marché marocain.

Le projet global prévoit l’ouverture de 210 magasins sur dix ans sous les enseignes Franprix et Monoprix, avec la perspective de créer plus de 1.000 emplois dans les premières phases.

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