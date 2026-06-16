Kick-boxing : le Roi Mohammed VI félicite Mohamed Touchassie, sacré champion du monde des mi-lourds
Vainqueur lors du “Glory Collision 9” à Rotterdam, le combattant marocain a été salué pour un exploit présenté comme une nouvelle illustration du rayonnement des sportifs issus de la diaspora dans les disciplines de combat.
Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au kickboxeur marocain Mohamed Touchassie, sacré champion du monde des poids mi-lourds lors du “Glory Collision 9”, organisé à Rotterdam, aux Pays-Bas.
Dans ce message, le Roi adresse ses félicitations au champion marocain pour cette consécration mondiale, saluant un “exploit sportif remarquable” qui lui a permis de hisser haut les couleurs nationales.
Le Souverain a également mis en avant le patriotisme de Mohamed Touchassie et la place prise par les jeunes champions marocains, notamment ceux issus de la communauté marocaine résidant à l’étranger, dans les sports de combat.
Cette victoire, souligne le message royal, vient enrichir le palmarès du sport marocain et constitue une source de motivation pour viser de nouvelles consécrations internationales.
Le Roi Mohammed VI a enfin renouvelé ses félicitations à Mohamed Touchassie, lui souhaitant plein succès et davantage de distinctions dans la suite de sa carrière sportive.
Qui est Mohamed Touchassie, le nouveau champion du monde marocain de kick-boxing ?
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