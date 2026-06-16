Kick-boxing : le Roi Mohammed VI félicite Mohamed Touchassie, sacré champion du monde des mi-lourds

Vainqueur lors du “Glory Collision 9” à Rotterdam, le combattant marocain a été salué pour un exploit présenté comme une nouvelle illustration du rayonnement des sportifs issus de la diaspora dans les disciplines de combat.

Le 16 juin 2026 à 11h05 | Modifié 16 juin 2026 à 11h38

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au kickboxeur marocain Mohamed Touchassie, sacré champion du monde des poids mi-lourds lors du “Glory Collision 9”, organisé à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Dans ce message, le Roi adresse ses félicitations au champion marocain pour cette consécration mondiale, saluant un “exploit sportif remarquable” qui lui a permis de hisser haut les couleurs nationales.

Le Souverain a également mis en avant le patriotisme de Mohamed Touchassie et la place prise par les jeunes champions marocains, notamment ceux issus de la communauté marocaine résidant à l’étranger, dans les sports de combat.

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Cette victoire, souligne le message royal, vient enrichir le palmarès du sport marocain et constitue une source de motivation pour viser de nouvelles consécrations internationales.

Le Roi Mohammed VI a enfin renouvelé ses félicitations à Mohamed Touchassie, lui souhaitant plein succès et davantage de distinctions dans la suite de sa carrière sportive.

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