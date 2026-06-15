Qui est Mohamed Touchassie, le nouveau champion du monde marocain de kick-boxing ?

À 24 ans, le combattant formé aux Pays-Bas a remporté à Rotterdam le Grand Prix des mi-lourds de Glory, enchaînant trois victoires dans la même soirée pour décrocher une ceinture majeure.

Couronné champion du monde des poids mi-lourds au “Glory Collision 9”, organisé à Rotterdam, Mohamed Touchassie est l’un des nouveaux visages marocains du kick-boxing international. À 24 ans, ce combattant issu de la scène néerlandaise a franchi un cap majeur en remportant, en une seule soirée, le Grand Prix des mi-lourds de Glory, l’une des principales organisations mondiales de la discipline.

Le format de son sacre donne une dimension particulière à sa victoire. Pour décrocher la ceinture vacante des mi-lourds, Mohamed Touchassie devait enchaîner trois combats dans la même soirée face à plusieurs noms installés du circuit. Il a d’abord écarté l’Azerbaïdjanais Bahram Rajabzadeh, présenté parmi les favoris du tournoi, avant de battre Cem Caceres en demi-finale, puis Donovan Wisse en finale.

Cette victoire est d’autant plus notable que Touchassie ne figurait pas nécessairement parmi les grands favoris de ce Grand Prix. Face à Rajabzadeh, il a dû composer avec une coupure au-dessus de l’œil, avant de conserver assez de lucidité pour imposer son volume et sa puissance. En finale, contre Wisse, ancien champion dominant chez les moyens, il s’est imposé au terme d’un combat serré, conclu par décision partagée.

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Né aux Pays-Bas et représentant le Maroc sur la scène internationale, Mohamed Touchassie appartient à cette génération de combattants marocains ou d’origine marocaine formés en Europe, notamment dans les salles néerlandaises, qui occupent une place importante dans les sports de combat. Glory le présente comme un combattant marocain, âgé de 24 ans, mesurant 1,94 m, avec un bilan professionnel de 23 victoires pour 3 défaites.

Avant son titre mondial chez Glory, Touchassie s’était déjà construit un palmarès dans les catégories inférieures. Il s’était notamment fait connaître chez Enfusion, où il avait remporté un titre mondial chez les welters, avant de s’imposer aussi dans d’autres circuits européens. Son parcours a ensuite pris une nouvelle dimension en 2023, lorsqu’il a rejoint Glory, où il a rapidement été confronté à des adversaires de premier plan.

Son passage chez Glory n’a pas été linéaire. Après des débuts réussis, il avait connu des défaites formatrices, notamment contre Donegi Abena, alors champion des mi-lourds, puis contre Sergej Braun et Michael Boapeah. Ces revers ont précédé une phase de relance, marquée par plusieurs victoires et par son installation progressive dans la catégorie des mi-lourds.

Le sacre de Rotterdam intervient ainsi comme une bascule dans sa carrière. De jeune espoir prometteur, Mohamed Touchassie devient champion du monde d’une organisation majeure, dans une catégorie réputée exigeante et dense. Son titre confirme aussi la présence continue de combattants marocains dans l’élite mondiale du kick-boxing, une tradition déjà portée par plusieurs figures issues du Maroc et de sa diaspora.

Après sa victoire, le Roi Mohammed VI lui a adressé un message de félicitations, saluant un exploit sportif qui a permis de hisser haut les couleurs nationales et de confirmer la place des jeunes champions marocains, notamment ceux issus de la communauté marocaine résidant à l’étranger, dans les sports de combat.

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