André Azoulay : l’Espace Amazigh donne à l’Alhambra “une nouvelle vocation”
Inauguré samedi 14 juin à Grenade à l’initiative de la Fondation Docteur Leïla Mezian, le nouveau parcours met en lumière, dans un cloître du 11e siècle, le rôle des dynasties almoravide et almohade dans l’histoire d’Al-Andalus.
L’inauguration d’un Espace Amazigh au sein de l’Alhambra de Grenade donne au monument andalou “une nouvelle dimension” et “une nouvelle vocation”, a déclaré samedi 13 juin 2026 André Azoulay, conseiller du Roi Mohammed VI et coprésident de la Fondation des Trois Cultures.
À l’issue de l’inauguration de cet espace, réalisé à l’initiative de la Fondation Docteur Leïla Mezian, André Azoulay a souligné que le rôle des dynasties amazighes dans l’histoire d’Al-Andalus, longtemps mieux connu des chercheurs et des universitaires, est désormais porté à la connaissance des millions de visiteurs que reçoit chaque année l’Alhambra.
“La place fondatrice que les dynasties amazighes ont jouée dans l’incarnation mémorielle d’Al-Andalous” peut ainsi être mieux appréhendée par le grand public, a-t-il affirmé dans une déclaration à la presse.
André Azoulay a rendu hommage à feue Leïla Mezian Benjelloun, qui avait, selon lui, “voulu ce projet”, en avait “rêvé” et conçu la réalisation avant sa disparition.
Il a également salué la mobilisation du ministère andalou de la Culture, de la direction de l’Alhambra, ainsi que le soutien de la Fondation Jorge Dezcallar et Teresa Eça, engagés dans un partenariat destiné à donner corps à ce projet culturel inédit.
Installé in situ dans un cloître du 11e siècle, l’Espace Amazigh entend mettre en lumière les apports des dynasties almoravide et almohade, ainsi que ceux du royaume nasride, dans la construction du patrimoine andalou.
Pour André Azoulay, cette initiative fait de l’Alhambra la première institution européenne à engager un récit historique global et inclusif autour de cet héritage, en assumant la pluralité des mémoires et des influences qui ont façonné Al-Andalus.
Il a également exprimé le souhait que cette expérience en inspire d’autres, en faveur d’un récit historique “objectif et exhaustif”, capable d’intégrer les pages heureuses comme les moments difficiles de l’histoire.
Le conseiller du Roi Mohammed VI a enfin replacé cette inauguration dans le contexte marocain, soulignant l’importance accordée au Maroc à la diversité des patrimoines matériels et immatériels et à leur transmission.
(avec MAP)
À l’Alhambra, la Fondation Docteur Leïla Mezian offre une vitrine mondiale au patrimoine amazigh
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