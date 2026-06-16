AXA Crédit Maroc change de dénomination et devient Stellantis Salaf Maroc
Rachetée majoritairement par FIDIS en septembre 2025, la société déploie désormais une offre de financement automobile pour les marques du groupe, tout en maintenant son activité historique de prêt personnel.
Rebaptisée Stellantis Salaf Maroc, l’ancienne filiale d’AXA devient l’entité du groupe Stellantis dédiée au financement automobile sur le marché marocain. Cette transformation fait suite à l’acquisition majoritaire d’AXA Crédit Maroc, en septembre 2025, par FIDIS S.p.A., la branche spécialisée dans les services financiers et la mobilité du groupe.
L’objectif de cette opération est de renforcer l’offre de services financiers de Stellantis au Maroc. La nouvelle entité déploie une activité de financement automobile dédiée aux marques du groupe. Ces solutions seront proposées directement au sein du réseau commercial Stellantis, associant au crédit des services complémentaires tels que l’assurance et les contrats d’entretien.
Stellantis Salaf Maroc précise que l’activité historique de prêt personnel sera maintenue. Les crédits en cours auprès d’AXA Crédit Maroc demeurent eux aussi inchangés et continueront d’être gérés selon les mêmes conditions contractuelles, sans impact pour les clients existants.
Dans le cadre de cette restructuration, Lionel Piquer est nommé directeur général de Stellantis Salaf Maroc. Disposant d’un parcours de direction au sein d’organisations internationales en Europe, au Maroc et en Afrique subsaharienne, il a notamment piloté des transformations stratégiques et des activités financières dans des environnements multiculturels.
Il exercera ses fonctions sous la supervision d’Andrea Faina, directeur général de FIDIS S.p.A. et responsable de Stellantis Financial Services pour la région Afrique, Chine et Moyen-Orient.
L’intégration de cette activité financière permet à Stellantis de consolider son écosystème au Maroc, couvrant désormais l'ensemble de la chaîne de valeur : ingénierie, industrie, commerce, services et financement.
“Notre ambition est d’offrir aux clients des solutions de financement simples, compétitives et adaptées à leurs besoins. En nous appuyant sur l’expertise de Stellantis Financial Services, nous accompagnerons les particuliers dans leurs projets automobiles, tout en poursuivant le développement de notre activité de prêt personnel”, a déclaré Lionel Piquer, directeur général de Stellantis Salaf Maroc.
“Avec Stellantis Salaf Maroc, nous ajoutons une brique stratégique à notre développement dans le royaume. Cette expertise financière renforce notre écosystème, soutient la croissance de nos marques et simplifie le parcours de mobilité de nos clients”, a pour sa part souligné Yves Peyrot Des Gachons, directeur général de Stellantis Maroc.
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