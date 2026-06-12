Pour près de 945 MDH, SOGEA Maroc décroche le très convoité marché de la future gare Casa Sud

Dans le cadre de la nouvelle LGV, le site prévu à l’intersection du boulevard Roudani, de la route d’El Jadida et de l’autoroute urbaine doit devenir un pôle de connexion de plus de 21.980 m², adossé au projet urbain Nassim.

SOGEA Maroc a remporté le lot 2 de cet important marché, qui porte sur la réalisation des gares, technicentres et stations de maintenance de la nouvelle ligne à grande vitesse. Le montant de l’offre retenue s’élève à 944.721.696,64 DH.

La future gare de Casa Sud doit devenir l’un des principaux pôles ferroviaires de la ville, sur une superficie de plus de 21.980 m².

Située à l’intersection du boulevard Roudani, de la route d’El Jadida et de l’autoroute urbaine, la gare est appelée à constituer un point de connexion stratégique entre plusieurs quartiers de Casablanca. Elle s’inscrit également dans le projet urbain Nassim, avec l’ambition de renforcer les liens entre différents territoires de la capitale économique.

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Cette gare se distinguera par une voûte monumentale couvrant l’ensemble du bâtiment. Le projet prévoit également une vaste esplanade reliée au tramway, un grand parvis ouvert sur la ville, ainsi qu’un belvédère offrant une vue panoramique à 360 degrés sur Casablanca.

Au-delà de son architecture, le projet met l’accent sur les enjeux environnementaux. Le recours à des modules préfabriqués doit permettre de réduire les déchets de chantier, d’optimiser les ressources utilisées et de limiter l’empreinte carbone de la construction.

Pensée comme bien plus qu’une simple infrastructure ferroviaire, la future gare de Casa Sud ambitionne de devenir un nouveau repère urbain, un lieu de rencontre et un espace public majeur au cœur de Casablanca.

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