Mondial 2026 : treize pays, dont le Maroc, recadrent le patron de l'UEFA après ses propos sur les “matchs sans intérêt”
Dans un communiqué conjoint publié par la FRMF, plusieurs sélections qualifiées défendent le passage à 48 équipes, en rappelant que le Cap-Vert, Curaçao et l’Ouzbékistan vivent une première historique, tandis que le Congo et Haïti retrouvent la grande scène après de longues années d’absence.
Les fédérations de football du Cap-Vert, de Curaçao, d’Ouzbékistan, du Congo, d’Haïti, d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, d’Égypte, du Ghana, du Sénégal, de Côte d’Ivoire et d’Afrique du Sud expriment leur profonde déception à la suite des récents propos du président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, concernant l’élargissement de la Coupe du monde de la FIFA et le fait d’avoir qualifié de nombreux matchs de "sans intérêt".
"Nous rejetons respectueusement mais fermement ces propos", ont indiqué ces instances dans un communiqué conjoint publié sur le site internet de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).
"Pour nos pays, aucun match de Coupe du monde n’est sans importance", ont-elles estimé, ajoutant que "pour le Cap-Vert, Curaçao et l’Ouzbékistan, la qualification pour la Coupe du monde de la FIFA représente un accomplissement historique et la réalisation d’un rêve partagé par des générations".
"Pour des nations comme le Congo et Haïti, le retour sur la plus grande scène du football après une longue absence revêt une signification particulière pour des millions de supporters qui ont attendu des années, voire des décennies, ce moment", affirme la même source.
Les instances ont fait savoir que "suggérer que ces matchs soient d'une manière ou d'une autre moins importants est profondément décevant et témoigne d'un manque de reconnaissance envers les efforts, les sacrifices et les aspirations des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des dirigeants et des supporters du monde entier".
Elles ont relevé que "derrière chaque qualification se cachent des années de travail et d'investissement. Derrière chaque équipe nationale se trouvent des communautés entières et des millions de personnes pour qui le football est une source de fierté, d'espoir et d'unité".
"Le football n'appartient pas à un groupe restreint de nations. Sa force réside dans son universalité. La Coupe du monde de la FIFA est la plus grande compétition de football au monde précisément parce qu'elle rassemble des cultures, des histoires et des parcours footballistiques différents", a précisé le communiqué.
"Pour de nombreux pays, participer à la Coupe du monde de la FIFA n'est pas seulement un exploit sportif. C'est un moment qui inspire une génération, accélère le développement du football et crée des souvenirs impérissables, et nous croyons que chaque nation qualifiée mérite le respect. Chaque équipe a gagné sa place par ses mérites. Chaque supporter a le droit de rêver. Chaque match revêt une signification particulière pour des millions de personnes à travers le monde", précise la source.
"Nous rejetons donc les propos du président de l'UEFA et réaffirmons notre conviction que le développement du football doit continuer à créer des opportunités, à inspirer les nouvelles générations et à renforcer la dimension véritablement mondiale de notre sport", indiquent les instances fédérales, mettant un accent particulier sur le fait que chaque équipe s'est qualifiée au mérite et que chaque match compte.
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