Le nouvel Opel Mokka débarque au Maroc
Opel fait évoluer son SUV compact phare. Le nouvel Opel Mokka gagne en modernité, en technologies et en clarté de design, tout en conservant son ADN audacieux. Un best-seller qui se renouvelle en douceur, mais avec des évolutions bien ciblées.
L’Opel Mokka s’offre une mise à jour importante pour continuer à séduire sur le segment très concurrentiel des SUV urbains. Sans bouleverser ses lignes, Opel affine son style, modernise son habitacle et renforce son arsenal technologique. Une évolution qui s’inscrit dans la continuité de la stratégie de la marque au Blitz pour rendre l’innovation plus accessible.
Un design plus cohérent
Le nouveau Mokka conserve la base stylistique qui a fait son succès, avec des lignes tendues et un profil compact toujours aussi identifiable. Opel a choisi une approche subtile, en renforçant les éléments existants plutôt qu’en les remplaçant.
Le nouvel emblème Opel Blitz, placé au centre de la face avant, gagne en présence et s’intègre directement dans le bandeau noir Opel Vizor, renforçant l’identité visuelle du modèle.
La signature lumineuse à LED évolue également, avec une interprétation plus moderne des blocs d’éclairage, offrant un rendu plus technologique et plus expressif, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière.
Enfin, les versions GS et GS+ adoptent une esthétique plus sportive avec des éléments noirs étendus sur le toit, les passages de roues et les flancs, en supprimant totalement les éléments chromés pour un style plus cohérent et contemporain.
Un intérieur plus numérique
L’habitacle du nouveau Mokka suit une logique de simplification et de modernisation. Opel met en avant une approche "détox", centrée sur l’essentiel et la clarté visuelle.
Le volant redessiné, aplati en haut et en bas, apporte une touche plus sportive tout en intégrant visuellement le nouvel emblème de la marque.
La console centrale gagne en sobriété avec une présentation plus épurée et des commandes moins nombreuses, certaines fonctions étant désormais intégrées à l’écran tactile central.
L’ensemble donne un habitacle plus moderne, plus fluide et plus technologique, avec une inspiration directement issue des segments supérieurs.
Un cockpit entièrement connecté et intelligent
Le nouveau Mokka franchit un cap technologique avec un système d’infodivertissement reposant sur les plateformes Snapdragon Cockpit et Auto Connectivity de Qualcomm.
Le double écran numérique de 10 pouces (instrumentation et multimédia) devient la norme, offrant une interface claire, personnalisable et proche de l’univers smartphone.
La commande vocale naturelle "Hey Opel" permet de contrôler de nombreuses fonctions, tandis que les widgets et profils utilisateurs rendent l’expérience plus intuitive et personnalisée.
La connectivité sans fil, la recharge à induction et la caméra de recul HD de série sur les finitions supérieures complètent un ensemble orienté vers le confort et la simplicité d’usage.
Une motorisation unique et une gamme simplifiée
Sous le capot, Opel fait le choix de la simplicité avec une seule motorisation essence : un bloc de 1,2 litre de 130 ch, pensé pour allier efficacité et polyvalence en milieu urbain comme sur route.
Cette motorisation s’accompagne d’une optimisation de la consommation, annoncée entre 5,7 et 6,1 l/100 km selon le cycle WLTP, pour des émissions comprises entre 127 et 138 g/km de CO₂.
La gamme est structurée autour de trois finitions : Edition, GS et GS+, permettant de répondre à différents niveaux d’équipement tout en gardant une offre claire et lisible.
Prix et finitions
Le nouvel Opel Mokka est proposé au Maroc à partir de 245.000 DH. Une stratégie tarifaire compétitive qui vise à renforcer son positionnement sur le segment des SUV urbains, tout en offrant un bon niveau d’équipement dès les versions d’entrée de gamme.
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