Jaida et Chari veulent ouvrir le crédit aux petits commerçants via le digital
En s’appuyant sur la base de marchands et les canaux numériques de Chari, Jaida veut mieux identifier, instruire et suivre les dossiers de micro-entrepreneurs souvent exclus des circuits bancaires classiques. Le partenariat cible notamment les commerces de proximité, la petite restauration et les acteurs de la mobilité urbaine.
Cette collaboration s’appuie sur la complémentarité des expertises des deux institutions. Jaida, filiale du groupe CDG et société de financement agréée par Bank Al-Maghrib, dédiée au financement des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), et Chari, établissement de paiement et acteur de référence de l’inclusion financière numérique, entendent conjuguer leurs savoir-faire afin de favoriser un meilleur accès aux solutions de financement pour les micro-entrepreneurs et les petites activités économiques.
Le partenariat portera notamment sur le développement de solutions de financement destinées aux commerçants de proximité, aux acteurs de la petite restauration, aux acteurs de la mobilité urbaine, ainsi qu’à d’autres catégories de micro-entrepreneurs présents dans l’écosystème numérique de Chari, afin de soutenir le développement de leurs activités génératrices de revenus et de renforcer leur résilience économique.
Pensé comme un modèle intégré, numérique et à impact mesurable, ce partenariat couvre l’ensemble de la chaîne de valeur : de l’identification des bénéficiaires au financement, jusqu’au suivi des projets accompagnés.
L'utilisation des canaux numériques permet une traçabilité des flux, une instruction plus efficace des dossiers et un pilotage rigoureux des indicateurs d'impact économique et social, plaçant ce dispositif au cœur d'une démarche de finance à impact structurée et transparente.
À travers cette coopération, les deux parties ambitionnent de contribuer à une meilleure inclusion financière des populations insuffisamment servies par les circuits classiques de financement, tout en favorisant le développement de l’activité économique locale, la création de valeur durable et le renforcement du tissu entrepreneurial de proximité.
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