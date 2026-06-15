L’agence marocaine Com&Talk rejoint le réseau international IPRN

L’agence marocaine Com&Talk Agency a intégré l’International Public Relations Network (IPRN), un réseau mondial d’agences indépendantes spécialisées dans les relations publiques et la communication. Cette adhésion doit lui permettre de renforcer son accompagnement de clients au Maroc, en Afrique et à l’international.

L’agence marocaine Com&Talk Agency a annoncé son adhésion à l’International Public Relations Network (IPRN), un réseau international réunissant des agences indépendantes spécialisées dans les relations publiques et la communication.

À travers cette intégration, Com&Talk devient le représentant du Maroc au sein de la région Middle East & Africa de l’IPRN. L’agence rejoint ainsi un réseau présent dans plus de 30 pays et regroupant des partenaires actifs sur plusieurs marchés stratégiques à travers le monde.

Selon Com&Talk Agency, cette adhésion lui permettra de renforcer l’accompagnement de ses clients au Maroc, en Afrique et à l’international, en s’appuyant sur des expertises locales tout en bénéficiant d’une coordination à l’échelle mondiale.

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L’agence intervient notamment dans les domaines des relations médias, de la communication corporate, de l’influence, de la stratégie de contenu, de la communication événementielle, de la gestion de crise et des activations panafricaines.

"L’adhésion à l’IPRN constitue une étape structurante dans le développement de Com&Talk Agency", ont déclaré Dounia Sekkat et Mohamed Belfass, Managing Partners de l’agence. Ils estiment que cette intégration renforcera l’ouverture internationale de leurs clients tout en permettant de valoriser au sein du réseau leur connaissance des enjeux de communication au Maroc et en Afrique.

De son côté, le président de l’IPRN, Rodrigo Viana de Freitas, a souligné que l’arrivée de Com&Talk Agency renforce la présence du réseau dans un marché qu’il qualifie de stratégique, à la croisée de l’Afrique, de l’Europe et des grands flux économiques internationaux.

Grâce à cette affiliation, Com&Talk Agency participera aux différents programmes du réseau, notamment les échanges entre agences membres, les projets collaboratifs internationaux, les groupes d’expertise sectorielle et les initiatives dédiées au partage de connaissances.

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