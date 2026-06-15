Essai Citroën C3 : le confort comme meilleur argument face au prix
Sur les chaussées parfois imparfaites de Casablanca, la nouvelle C3 donne rapidement le ton. Dans sa version essence Plus à 163.000 DH, la citadine française ne cherche pas à impressionner par ses performances, mais par une promesse plus concrète au quotidien : rendre les trajets urbains plus simples, plus doux et moins fatigants.
Sur notre parcours d’essai, nous avons pris le volant de la version essence, en finition Plus, proposée à 163.000 DH. Une configuration qui devrait représenter une part importante des ventes grâce à son positionnement tarifaire cohérent et à son niveau d’équipement déjà complet.
Une prise en main immédiate
La C3 se distingue d’abord par sa simplicité. La position de conduite légèrement surélevée offre une bonne visibilité et participe au sentiment de facilité en ville.
À bord, l’ambiance reste fidèle à la philosophie Citroën : faire simple sans paraître basique. Les commandes demandent peu d’effort et se montrent agréables à manipuler au quotidien. Direction, commandes secondaires, ergonomie générale : tout semble pensé pour limiter la fatigue au volant.
Mention spéciale également au nouvel affichage tête haute. Son intégration peut surprendre au premier abord, mais l’adaptation est presque immédiate. La simplicité de lecture joue ici un rôle essentiel : niveau de carburant à gauche, vitesse au centre et indications d’écoconduite à droite. Quelques minutes suffisent pour oublier l’absence d’un combiné classique.
Le confort, véritable argument de vente
Si le prix constitue probablement le premier argument de cette nouvelle C3, le confort arrive très clairement juste derrière.
Citroën équipe désormais sa citadine de la suspension Advanced Comfort à butées hydrauliques progressives, une technologie jusqu’ici davantage associée aux modèles des segments supérieurs de la marque. Et sur la route, cela se ressent immédiatement.
Sans faire de miracle, la C3 filtre avec sérieux les irrégularités de la chaussée et absorbe les imperfections avec davantage de douceur que la moyenne du segment. Sur certains revêtements dégradés rencontrés à Casablanca, on retrouve même ce fameux effet "tapis volant" cher à Citroën.
Évidemment, il faut replacer cet agrément dans le contexte du segment : on ne parle pas du confort d’une grande berline, mais parmi les citadines accessibles du marché, cette C3 figure clairement parmi les références actuelles en matière d’amortissement.
Un moteur sobre
Sous le capot de notre modèle d’essai, on retrouve le moteur essence de 1,2 litre de 82 ch, associé à une boîte manuelle à cinq rapports.
Les performances ne cherchent pas à impressionner, mais restent cohérentes avec la vocation de la voiture. Le moteur se montre suffisamment volontaire pour un usage urbain et périurbain.
Côté consommation, notre essai s’est conclu avec une moyenne réelle de 5,6 l/100 km, un résultat proche des chiffres annoncés et particulièrement intéressant pour les automobilistes sensibles au coût d’usage.
Pour ceux qui privilégient davantage le confort de conduite en ville, une alternative existe : la version hybride MHEV avec boîte automatique, proposée à partir de 205.000 DH.
Verdict
Avec cette quatrième génération, Citroën fait évoluer la C3 sans renier son ADN. Plus valorisante visuellement, mieux équipée et surtout très confortable pour le prix, elle se distingue par une approche différente de la citadine polyvalente.
À partir de 149.900 DH, elle propose une formule convaincante pour ceux qui recherchent avant tout une voiture économique, simple au quotidien et capable d’offrir un vrai supplément de confort sans faire exploser le budget.
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