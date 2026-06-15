Karaté : quatre médailles et un podium mondial pour le Maroc à Rabat à la Coupe Mohammed VI
Portée par l’or de Saïd Oubaya en -67 kg, l’argent de Sawsane Benchbab et les bronzes d’Ahmed Haddadi et Mehdi Sriti, la sélection nationale a bouclé la 20e édition derrière le Japon et l’Italie, dans une compétition réunissant 369 athlètes venus de 60 pays.
La sélection marocaine de karaté a remporté quatre médailles (1 en or, 1 en argent et 2 en bronze), à l’issue de la 20e édition de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté, disputée à la salle couverte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, à Rabat, terminant ainsi à la 3e place au tableau des médailles.
La médaille d'or a été décrochée par Saïd Oubaya en kumité (-67 kg), après sa victoire en finale face au Jordanien Ghaith Afif sur le score de 7 à 6.
Chez les dames, Sawsane Benchbab a remporté la médaille d’argent en kumité (-61 kg), après avoir atteint la finale, confirmant ainsi sa solide présence parmi l'élite mondiale de la discipline.
Ahmed Haddadi a enrichi la moisson du Maroc en remportant la médaille de bronze, également en kumité (-60 kg), tandis que Mehdi Sriti a offert au Maroc une deuxième médaille de bronze dans la catégorie des -84 kg.
Le Japon a dominé le tableau des médailles en s'emparant de la première place avec trois médailles d'or, trois d'argent et six de bronze. L'Italie a pris la deuxième place avec deux médailles d'or et quatre de bronze, suivie du Maroc.
Placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, cette manifestation a réuni 369 athlètes représentant 60 pays.
Cette manifestation sportive, organisée par la Fédération royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDA), sous l’égide de la Fédération mondiale de karaté, constitue la quatrième et dernière étape de la première édition de la Karate1 Premier League, après les étapes de la Turquie, de l’Italie et de la Chine.
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