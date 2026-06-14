Mondial 2026 : avant de défier le Maroc, l’Écosse lance son tournoi en battant Haïti

Un but de John McGinn à la 28e minute permet aux hommes de Steve Clarke de prendre seuls la tête du groupe C, deux longueurs devant les Lions de l’Atlas et le Brésil, avant des retrouvailles au parfum de 1998.

L’Écosse a pris seule la tête du groupe C du Mondial 2026 en battant Haïti 1-0, samedi 13 juin au Boston Stadium de Foxborough, un résultat qui donne déjà du poids à son prochain match contre le Maroc, le 19 juin.

Après le nul entre les Lions de l’Atlas et le Brésil (1-1), les hommes de Steve Clarke ont fait la bonne opération de cette première journée. Avec trois points, ils comptent désormais deux longueurs d’avance sur le Maroc et la Seleção, tandis que Haïti ferme la marche sans point.

Dans un groupe où le Brésil reste le grand favori et où le Maroc a confirmé son statut d’équipe ambitieuse après sa prestation face aux quintuples champions du monde, ce court succès écossais change déjà le décor : le prochain Maroc-Écosse opposera les Lions de l’Atlas au leader provisoire de la poule.

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L’Écosse n’a pas livré une grande démonstration, mais elle a fait ce qu’elle devait faire face à l’adversaire théoriquement le plus abordable du groupe. Poussés par une forte colonie de supporters, les Écossais ont d’abord failli ouvrir le score par Scott McTominay, dont la frappe a heurté le poteau à la 17e minute.

Le but est finalement arrivé à la 28e minute. Che Adams a été trouvé dans la surface, sa tentative a été repoussée par le gardien haïtien Johny Placide, mais le ballon est revenu sur John McGinn. Le milieu d’Aston Villa a repris sans se poser de question, avec une frappe déviée qui a lobé le portier haïtien.

Ce but a une valeur particulière pour l’Écosse, qui disputait sa première Coupe du monde depuis 1998 et n’avait plus gagné un match dans la compétition depuis 1990. McGinn est ainsi devenu le premier buteur écossais en phase finale mondiale depuis 28 ans.

Haïti, de retour au Mondial 52 ans après sa seule participation en 1974, n’a pourtant pas été un simple figurant. Les Grenadiers ont montré de la vitesse et de l’impact, surtout dans les transitions. Quelques minutes après l’ouverture du score, Angus Gunn a relâché une frappe de Carlens Arcus, sans conséquence pour l’Écosse.

La meilleure occasion haïtienne de la première période est venue à la 38e minute, lorsque Ruben Providence a hérité d’un ballon dangereux à quelques mètres du but, avant d’être repris par Aaron Hickey. En seconde période, Haïti a poussé plus haut, sans parvenir à transformer sa pression en égalisation.

L’Écosse aurait pu se mettre à l’abri, mais McGinn a manqué une balle de 2-0 à la 73e minute, au moment où son équipe commençait à reculer. Haïti a alors eu sa vraie chance en fin de match : à la 85e minute, Frantzdy Pierrot a placé une tête de peu à côté, avant de se procurer une dernière situation dans le temps additionnel. Les Écossais ont tenu, sans panache mais avec discipline.

Pour le Maroc, ce résultat est à la fois une alerte et un repère. L’Écosse n’a pas affiché la maîtrise d’un prétendant naturel aux huitièmes, mais elle a montré ce qui fait souvent sa force : densité physique, agressivité dans les duels, rigueur défensive et capacité à défendre un avantage minimal.

Le rendez-vous du 19 juin aura aussi un parfum d’histoire. En 1998, le Maroc et l’Écosse partageaient déjà leur groupe avec le Brésil. À Saint-Étienne, les Lions de l’Atlas avaient largement battu les Écossais 3-0, grâce à un doublé de Salaheddine Bassir et un but de Kamatcho.

Cette victoire avait longtemps fait croire au Maroc à une qualification historique pour les huitièmes. Mais dans l’autre match du groupe, la Norvège avait renversé le Brésil en fin de rencontre, passant devant les Lions de l’Atlas au classement et les éliminant malgré leur succès contre l’Écosse.

Vingt-huit ans plus tard, les données sont différentes, avec un format élargi et davantage de places pour la phase à élimination directe. Mais l’enjeu immédiat est clair : après son nul encourageant contre le Brésil, le Maroc devra prendre des points face à une Écosse déjà lancée, sous peine de se retrouver rapidement sous pression avant son dernier match de groupe contre Haïti.

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