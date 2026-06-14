Mondial 2026 : le Marocain Jalal Jayed au sifflet pour Allemagne-Curaçao

Pour sa première apparition comme central dans une phase finale, il sera épaulé dimanche 14 juin à Houston par deux assistants également venus du Royaume, Zakaria Brinsi et Mostafa Akarkad.

Le 14 juin 2026 à 13h03 | Modifié 14 juin 2026 à 13h03

L’arbitre marocain Jalal Jayed dirigera dimanche 14 juin à Houston le match Allemagne-Curaçao, comptant pour la première journée du groupe E de la Coupe du monde 2026, a annoncé la FIFA.

Jayed, 39 ans, sera assisté par ses compatriotes Zakaria Brinsi et Mostafa Akarkad. Le Sud-Africain Abongile Tom officiera comme quatrième arbitre.

Cette désignation marque la première apparition de Jayed comme arbitre central dans une phase finale de Coupe du monde. Le Marocain, inscrit sur la liste FIFA depuis 2019, fait partie des sept arbitres africains retenus pour le tournoi organisé aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

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La rencontre opposera l’Allemagne, quadruple championne du monde, à Curaçao, qui dispute la première Coupe du monde de son histoire. Les deux sélections figurent dans le groupe E avec la Côte d’Ivoire et l’Equateur.

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