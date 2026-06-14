IA, spatial : Macron et Modi consolident leur “partenariat stratégique” avant le G7

Emmanuel Macron et Narendra Modi ont de nouveau affiché dimanche la bonne santé du partenariat franco-indien en inaugurant à Nice, à la veille du G7, un salon de l'innovation et des technologies indiennes qualifiées "d'incontournables" par le président français.

"La question n'est pas de savoir si l'Inde innove, mais qui innovera avec l'Inde", a lancé Emmanuel Macron en ouvrant le salon "Bharat Innovates" aux côtés du Premier indien Narendra Modi.

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Vitrine des entreprises indiennes de technologie, cette manifestation se déroule pour la première fois hors d'Inde, ont rappelé les deux dirigeants dont les pays ont fait de 2026 "l'année franco-indienne de l'innovation".

"J'invite tous les investisseurs, les instituts de recherche et les entrepreneurs ici présents à venir en Inde et à travailler avec nous pour développer, depuis l'Inde, des solutions destinées au monde entier", a déclaré Narendra Modi.

L'Inde est devenu "un très grand pays d'innovation qui bâtit lui-même des modèles de rupture et qui est devenu incontournable", a fait valoir Emmanuel Macron.

Citant les réussites indiennes dans le domaine du spatial ou de l'intelligence artificielle, il a appelé les Français et les Européens à "regarder l'Inde différemment".

"Je crois aussi que les Indiens doivent regarder la France avec intérêt compte-tenu de nos atouts", a ajouté le chef de l'Etat français.

Les deux dirigeants n'ont cessé d'afficher leur bonne entente ces derniers mois, notamment à l'occasion du voyage d'Emmanuel Macron en Inde en février, juste avant lequel New Delhi a approuvé une commande colossale d'une centaine de nouveaux avions de combat français Rafale pour son armée de l'Air.

Narendra Modi se rendra également au sommet du G7 qui débute lundi à Evian. Il fait partie des dirigeants conviés par la France à certaines séquences de cette réunion des grandes puissances industrialisés qui souhaitent diversifier leurs partenariats économiques et diplomatiques.