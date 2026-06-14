La météo du lundi 15 juin

Le 14 juin 2026 à 12h13 | Modifié 14 juin 2026 à 12h13

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 15 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-Est, l'Est et le sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas assez abondants avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines nord et centre, le Saiss, le nord des provinces du Sud, la rive méditerranéenne et l'intérieur du Souss.

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- Nuages cumuliformes avec ondées et orages épars sur le Moyen Atlas et le sud de l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud et le Sud-Est avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 07/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et de 15/25°C partout ailleurs.

- Températures en baisse sur le Sud, les plaines nord et centre, le Saiss et le Souss et en légère hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et El Jorf et peu agitée à agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues :

- Oujda 18 32

- Bouarfa 20 33

- Al Hoceima 17 27

- Tétouan 17 29

- Sebta 18 20

- Melilia 19 24

- Tanger 18 25

- Kénitra 20 26

- Rabat 19 25

- Casablanca 19 25

- El Jadida 20 24

- Settat 17 31

- Safi 19 25

- Khouribga 14 31

- Béni Mellal 18 33

- Marrakech 17 35

- Meknès 17 31

- Fès 18 31

- Ifrane 13 25

- Taounate 18 32

- Errachidia 21 36

- Ouarzazate 16 36

- Agadir 17 24

- Essaouira 16 24

- Laâyoune 19 30

- Es-Semara 18 36

- Dakhla 18 24

- Aousserd 24 42

- Lagouira 18 27

- Midelt 15 31.

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