Alerte météo. Temps chaud et averses orageuses dans certaines provinces
Un temps chaud et des averses orageuses sont attendus dans plusieurs provinces, annonce la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.
Des températures comprises entre 40 et 43°C sont attendues les dimanche 14 et lundi 15 juin dans les provinces d’Errachidia, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab.
Par ailleurs, des averses orageuses localement fortes (15 à 25 mm), accompagnées de chutes de grêle et de rafales de vent sous orages, sont prévues ce dimanche 14 juin de 13h à 23h dans les provinces de Boulemane, Figuig, Taourirt, Midelt et Jerada, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique.
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