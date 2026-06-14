img_pub
S'abonner
Rubriques
Publicité
Publicité
Météo

Alerte météo. Temps chaud et averses orageuses dans certaines provinces

Un temps chaud et des averses orageuses sont attendus dans plusieurs provinces, annonce la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Alerte météo. Temps chaud et averses orageuses dans certaines provinces
I. S.
Le 14 juin 2026 à 10h14 | Modifié 14 juin 2026 à 10h14

Des températures comprises entre 40 et 43°C sont attendues les dimanche 14 et lundi 15 juin dans les provinces d’Errachidia, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab.

Par ailleurs, des averses orageuses localement fortes (15 à 25 mm), accompagnées de chutes de grêle et de rafales de vent sous orages, sont prévues ce dimanche 14 juin de 13h à 23h dans les provinces de Boulemane, Figuig, Taourirt, Midelt et Jerada, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique.

Médias24 - Journal économique marocain en ligne
Vous avez un projet immobilier en vue ? Yakeey & Médias24 vous aident à le concrétiser!
Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp
© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.
I. S.
Le 14 juin 2026 à 10h14

à lire aussi

Mondial 2026 : le Marocain Jalal Jayed au sifflet pour Allemagne-Curaçao
Mondial2026

Mondial 2026 : le Marocain Jalal Jayed au sifflet pour Allemagne-Curaçao

Pour sa première apparition comme central dans une phase finale, il sera épaulé dimanche 14 juin à Houston par deux assistants également venus du Royaume, Zakaria Brinsi et Mostafa Akarkad.

Managem : plus de 371 MDH échangés en deux séances, que se passe-t-il sur la valeur ?
Actus

Managem : plus de 371 MDH échangés en deux séances, que se passe-t-il sur la valeur ?

Plus de 371 MDH ont été échangés sur Managem les 10 et 11 juin, soit plus de douze fois les volumes habituels. Décryptage d'une correction marquée du titre, entre prises de bénéfices, variations de l'or et tensions géopolitiques.

Mondial 2026 : avant de défier le Maroc, l’Écosse lance son tournoi en battant Haïti
Mondial2026

Mondial 2026 : avant de défier le Maroc, l’Écosse lance son tournoi en battant Haïti

Un but de John McGinn à la 28e minute permet aux hommes de Steve Clarke de prendre seuls la tête du groupe C, deux longueurs devant les Lions de l’Atlas et le Brésil, avant des retrouvailles au parfum de 1998.

La météo du lundi 15 juin
Les prévisions quotidiennes

La météo du lundi 15 juin

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 15 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie : - Temps assez chaud à chaud […]

Au Brésil, le Maroc n’étonne plus, c’est la Seleção qui inquiète
Mondial2026

Au Brésil, le Maroc n’étonne plus, c’est la Seleção qui inquiète

Le coup de sifflet final n’a pas seulement scellé un match nul spectaculaire entre le Maroc et le Brésil (1-1) lors du Mondial 2026. Il a donné naissance à un constat largement partagé dans la presse internationale, et particulièrement au Brésil : les Lions de l’Atlas ne sont plus l’équipe surprise. Ils sont désormais confirmés comme un adversaire de premier rang, capable de rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial.

Mondial 2026 : après Maroc-Brésil, Ouahbi fier mais pas euphorique, Ancelotti appelle la Seleção à &ldquo;s'améliorer&rdquo;
Mondial2026

Mondial 2026 : après Maroc-Brésil, Ouahbi fier mais pas euphorique, Ancelotti appelle la Seleção à “s'améliorer”

Face à la presse, le sélectionneur marocain a insisté sur l’ambition nouvelle de son groupe, tandis que le technicien italien a reconnu les limites affichées par l'équipe brésilienne pour son entrée en lice.

Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économiques. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24

Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs.

Toute l'actualité
Mondial 2026 : le Marocain Jalal Jayed au sifflet pour Allemagne-Curaçao
Managem : plus de 371 MDH échangés en deux séances, que se passe-t-il sur la valeur ?
Mondial 2026 : avant de défier le Maroc, l’Écosse lance son tournoi en battant Haïti
La météo du lundi 15 juin
IA, spatial : Macron et Modi consolident leur "partenariat stratégique" avant le G7(afp)
Roumanie : désignation d'un nouveau Premier ministre chargé de former un gouvernement(afp)
Michelin mise gros sur les "pneus de l'extrême", une discrète manne financière(afp)
Au Brésil, le Maroc n’étonne plus, c’est la Seleção qui inquiète
Derrière les bombardements réguliers contre l'Ukraine, un essoufflement de l'offensive russe(afp)
Un pétrolier de la flotte fantôme russe intercepté dans la Manche(afp)