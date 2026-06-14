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Emmanuel Macron, invité du journal de 13H de TF1 lundi en marge du G7

Emmanuel Macron, invité du journal de 13H de TF1 lundi en marge du G7
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Le 14 juin 2026 à 12h29

Emmanuel Macron donnera une interview lundi au journal de 13H de TF1 depuis Evian où est organisé le sommet du G7 présidé par la France, a annoncé la chaîne dimanche.

Le président de la République répondra aux questions de Marie-Sophie Lacarrau en marge de ce sommet qui sera largement consacré aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump sera également présent dans cette ville thermale des Alpes alors qu'il a annoncé la signature d'un accord dimanche avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient prévoyant la réouverture du détroit d'Ormuz. Une information non confirmée par Téhéran.

Les déséquilibres économiques mondiaux ou la régulation du numérique seront aussi au menu des discussion avec les dirigeants de l'Allemagne, du Canada, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni.

C'est la première rencontre entre Trump et ces autres puissances depuis que les Etats-Unis et Israël ont déclenché une guerre contre l'Iran fin février.

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Le 14 juin 2026 à 12h29

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