MRE : la France concentre près d’un tiers des transferts vers le Maroc
Avec plus de 3,3 milliards d’euros par an, les envois venus de l’Hexagone confirment le poids de la diaspora établie outre-Méditerranée. En 2025, les Marocains résidant à l’étranger ont acheminé près de 120 milliards de dirhams vers le Royaume.
La France demeure le principal pays d’origine des transferts de fonds des Marocains résidant à l’étranger (MRE), avec environ 31% des flux reçus par le Maroc, soit plus de 3,3 milliards d’euros par an, a indiqué le jeudi 11 juin 2026 à Rabat le chef de mission adjoint de l’ambassade de France au Maroc, Charles Thépault.
S’exprimant lors d’une rencontre organisée à l’occasion de la Journée internationale des envois de fonds familiaux, il a souligné que ces transferts témoignent de la solidité des liens humains et économiques entre les deux pays et contribuent à la résilience des ménages, à l’inclusion économique et au développement local.
Les intervenants ont rappelé que les près de 5 millions de Marocains résidant à l’étranger ont transféré près de 120 milliards de dirhams vers le Royaume en 2025. Au-delà de leur poids économique, ces fonds permettent notamment de soutenir les familles, de financer l’éducation et de développer des activités génératrices de revenus. Les participants ont également mis en avant l’importance de la digitalisation et de l’inclusion financière pour renforcer l’impact de ces transferts sur le développement, notamment dans les zones rurales.
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