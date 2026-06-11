Casablanca : les grands noms de l’art marocain aux enchères le 25 juin
La vente de juin de la CMOOA réunira 59 lots, exposés au public du 13 au 24 juin. Parmi les pièces les plus attendues figurent une composition d’Ahmed Cherkaoui estimée jusqu’à 1,8 million de dirhams et une œuvre de Mohamed Melehi évaluée jusqu’à 1,7 MDH.
Le 25 juin 2026, la Compagnie marocaine des œuvres et objets d’art (CMOOA) tiendra à Casablanca sa vente de juin 2026, précédée d’une exposition publique du 13 au 24 juin. Au total, 59 lots seront proposés aux collectionneurs et amateurs d’art.
Dans un contexte marqué par la reconnaissance croissante des artistes marocains sur la scène internationale, cette édition mettra à l’honneur les pionniers de la modernité marocaine comme Jilali Gharbaoui, Ahmed Cherkaoui, André El Baz, Mohammed Kacimi, Mohamed Melehi, Mohamed Rabi, Chaïbia Tallal et Farid Belkahia.
Plusieurs pièces se distingueront par leurs estimations élevées, notamment une composition d’Ahmed Cherkaoui datant des années 1960, estimée entre 1,6 et 1,8 MDH, ainsi qu’une œuvre historique de Mohamed Melehi évaluée entre 1,5 MDH et 1,7 MDH.
La vente accordera une place particulière à Hadj Abdelkrim El Ouazzani, artiste dont l’œuvre connaît aujourd’hui un regain d’intérêt critique. En parallèle, un ensemble d’œuvres orientalistes conservées depuis plusieurs décennies dans des collections privées sera présenté, avec notamment des tableaux d’Armand Point et de Jacques Majorelle.
À travers cette sélection, la CMOOA entend poursuivre son travail de valorisation du patrimoine artistique marocain tout en créant un dialogue entre les différentes périodes de l’histoire de l’art au Maroc. L’exposition publique sera accessible du lundi au samedi avant la tenue des enchères le 25 juin à 18 h.
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