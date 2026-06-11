Chatbot Médias24 : la Direction des domaines de l'État publie son rapport d'activité 2025
La Direction des domaines de l’État (DDE) a publié son rapport d’activité 2025, marqué par 44,5 milliards de dirhams de recettes, un patrimoine porté à près de 12 millions d’hectares et l’appui à 308 projets productifs. Médias24 met à disposition le document complet et un chatbot pour en explorer les principaux indicateurs.
La Direction des domaines de l'État (DDE), qui relève du ministère de l'Économie et des finances, a publié son rapport d'activité 2025, mettant en lumière des avancées majeures dans la mobilisation, la sécurisation et la valorisation du domaine privé de l'État. Porté par un effort soutenu en matière d'immatriculation foncière, le patrimoine géré a enregistré une croissance exceptionnelle de 119% par rapport à 2024, atteignant près de 12 millions d'hectares.
Sur le plan budgétaire, l'année 2025 s'est clôturée sur une performance financière remarquable: les recettes domaniales globales encaissées ont dépassé 44,5 milliards de dirhams, franchissant l'objectif initial fixé par la loi de finances 2025 (36,8 milliards de dirhams), soit un taux de réalisation de 121%.
Le rapport souligne le rôle central de la DDE dans la facilitation de l'investissement national. Au total, 308 projets productifs ont été approuvés, mobilisant environ 32.000 hectares pour un investissement projeté de 71 milliards de dirhams et la création attendue de 16.333 emplois. Le secteur de l’énergie, notamment l'hydrogène vert, s’impose comme la locomotive de ces investissements, concentrant plus de 69% des montants projetés. Par ailleurs, 2.190 hectares ont été alloués au secteur agricole dans le cadre de la stratégie Génération Green.
Au-delà de son rôle économique, la Direction a également contribué aux grands chantiers sociaux et structurants du pays, assurant notamment l'assainissement foncier et l'appui aux infrastructures sportives dédiées à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 et à la Coupe du monde 2030. Elle a également renforcé la protection de ses réserves en récupérant 5.862 hectares auprès d'investisseurs défaillants et en obtenant un taux de réussite de 73% dans ses dossiers contentieux.
Enfin, l’exercice 2025 marque un tournant technologique avec l'enrichissement du système d’information "AMLACS" et l'intégration de l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion patrimoniale et améliorer la qualité et la fiabilité des données.
Consultez le rapport d'activité complet de la DDE et échangez avec notre chatbot pour découvrir l’ensemble des indicateurs, des réalisations territoriales et des perspectives stratégiques pour 2026.
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