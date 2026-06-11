Près de 600 MDH pour la construction du Grand Stade de Meknès

La Fédération royale marocaine de football apportera 300 millions de DH au projet, dont elle assurera la maîtrise d’ouvrage, aux côtés du ministère des Sports et des collectivités locales. Le dossier fait partie des neuf conventions validées mercredi 10 juin 2026 par le Conseil régional, dans la perspective de la Coupe du monde 2030.

Le Conseil de la région Fès-Meknès a approuvé, mercredi 10 juin 2026 lors d’une session extraordinaire tenue à Fès, neuf conventions de partenariat portant sur plusieurs projets de développement, dont la construction du Grand stade de Meknès, pour une enveloppe globale de près de 600 millions de DH.

Cette infrastructure sportive sera financée par le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, à hauteur de 150 millions de dirhams, la région Fès-Meknès pour 100 millions, le Conseil préfectoral de Meknès pour 10 millions, la commune de Meknès pour 30 millions, la commune du Méchouar pour 10 millions, ainsi que la Fédération royale marocaine de football, qui apportera 300 MDH.

La convention fixe les contributions des différentes parties ainsi que les conditions générales relatives à la gestion et à l’exploitation du futur stade. La Fédération royale marocaine de football a été désignée maître d’ouvrage du projet, tandis que l’Agence nationale des équipements publics assurera la maîtrise d’ouvrage déléguée.

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Selon le président du Conseil de la région Fès-Meknès, Abdelouahed El Ansari, cette infrastructure constituera une "valeur ajoutée importante" pour la région, dans le contexte des préparatifs du Maroc pour l’organisation de la Coupe du monde 2030. Il a également indiqué que la région est appelée à accueillir plusieurs sélections participantes.

Le Conseil a par ailleurs approuvé une convention relative au développement de l’Institut de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics de Fès, après modification de la convention adoptée en juillet 2025. Le projet, d’un coût de 14 MDH, sera financé à hauteur de 9,8 millions par la région et de 4,2 millions par le ministère de l’Équipement et de l’eau.

Les élus régionaux ont également validé une convention portant sur la construction de la route menant à la zone logistique de Ras El Ma, dans la province de Moulay Yacoub. Ce projet, destiné à renforcer l’accessibilité de cette zone économique, nécessitera 30 MDH, dont près de 25 millions apportés par la région.

Dans la province de Taounate, une convention spécifique a été approuvée pour l’aménagement, le revêtement et l’entretien de pistes et de routes rurales, pour une enveloppe avoisinant 20 millions de dirhams.

Le Conseil a aussi adopté un avenant à une convention relative à l’acquisition de moyens de transport et d’équipements logistiques au profit de la Gendarmerie royale dans la région. L’avenant intègre l’aménagement d’une caserne de la Gendarmerie royale à Ifrane, pour un coût global de 20 MDH.

Autre projet approuvé: la construction d’un nouvel établissement pénitentiaire dans la province de Sefrou, d’une capacité de 1.000 lits, pour un coût global d’environ 120 MDH. La région y contribuera à hauteur de 30 millions de dirhams, contre 60 millions pour la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion.

Dans le domaine environnemental, le Conseil a validé une convention visant à renforcer le réseau régional de surveillance de la qualité de l’air. Doté de 8 MDH, ce projet doit porter le nombre de stations de mesure de neuf actuellement à 15 à l’horizon 2030.

Les membres du Conseil ont également approuvé une convention relative à la valorisation et à l’extension de la zone d’activités d’artisanat de Benjellik, ainsi qu’à la création d’une route d’accès. Le projet mobilisera près de 58 MDH, dont 38 millions apportés par la région.

Enfin, le Conseil a approuvé l’affectation de crédits destinés à soutenir les services de santé dans les établissements hospitaliers des différentes provinces de la région, afin de renforcer l’offre de soins et d’améliorer la prise en charge des citoyens.

Pour Abdelouahed El Ansari, ces projets "riches et structurants" doivent contribuer à l’amélioration des conditions de vie des citoyens, au renforcement de l’attractivité de la région et à l’élévation de sa compétitivité économique, touristique et sociale.

(Avec MAP)

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