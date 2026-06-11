Eau : le Maroc et la Finlande lancent un groupe de travail conjoint

Signé à Helsinki lors de la visite de Nizar Baraka, l’accord cible trois priorités : les nappes souterraines, la gestion des barrages et le recyclage des eaux usées. La coopération doit aussi ouvrir des pistes pour les entreprises finlandaises spécialisées dans les technologies hydriques.

Le Maroc et la Finlande ont lancé un groupe de travail conjoint dans le secteur de l’eau, à l’occasion d’une visite de travail effectuée du 8 au 10 juin 2026 en Finlande par le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, selon des communications officielles marocaines et finlandaises.

La visite a été marquée par des entretiens bilatéraux entre M. Baraka et la ministre finlandaise de l’Agriculture et des Forêts, Sari Essayah, ainsi que par la signature, à Helsinki, d’un accord de coopération visant à renforcer le partenariat entre les deux pays dans la gestion des ressources hydriques, la recherche et l’innovation.

Selon le gouvernement finlandais, cet accord porte sur la création d’un groupe de travail maroco-finlandais dédié au secteur de l’eau. Ses axes prioritaires concernent notamment l’expertise en matière d’eaux souterraines, la gestion des barrages et le recyclage des eaux usées, trois domaines jugés porteurs pour le développement de la coopération technique et des relations économiques entre Rabat et Helsinki.

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Cette initiative intervient dans le prolongement de la visite effectuée en mars 2026 au Maroc par Sari Essayah, au cours de laquelle la responsable finlandaise avait rencontré plusieurs responsables marocains et accompagné une délégation d’entreprises actives notamment dans les secteurs de l’eau, de la forêt et de la bioéconomie.

Lors de la signature de l’accord, Mme Essayah a mis en avant l’expertise finlandaise dans le traitement des eaux souterraines, les technologies intelligentes, la purification de l’eau, le recyclage des eaux usées et l’utilisation responsable des ressources hydriques. Elle a également souligné que le cas marocain illustrait la demande croissante, à l’échelle internationale, pour les solutions développées par la Finlande dans ce domaine.

Au cours de son déplacement, Nizar Baraka a également pris part au Mikkeli Water Forum, organisé dans le cadre de la Mikkeli Water Week. Le programme de cette rencontre prévoyait une intervention du ministre marocain sur l’expérience du Royaume dans la gestion durable des ressources en eau et la résilience climatique.

La visite a aussi donné lieu à des échanges avec plusieurs institutions et acteurs finlandais spécialisés, dont le Kuopio Water Cluster, le Finnish Water Forum et le Service géologique de Finlande. Les discussions ont porté sur les solutions avancées en matière d’hydrologie, de gestion des nappes souterraines, de surveillance environnementale, de protection contre les inondations, de réutilisation des eaux usées, de recherche scientifique et de renforcement des capacités.

Le Finnish Water Forum, qui réunit des entreprises, des ministères, des instituts de recherche et des organismes spécialisés du secteur hydrique finlandais, a indiqué que la signature du groupe de travail avait été accompagnée d’une session de présentation de solutions et de savoir-faire par plusieurs entreprises finlandaises.

La coopération hydrique entre Rabat et Helsinki s’inscrit dans un contexte de stress hydrique croissant au Maroc, où les pouvoirs publics ont engagé ces dernières années plusieurs chantiers structurants : développement du dessalement de l’eau de mer, construction de barrages, interconnexions entre bassins hydrauliques, réutilisation des eaux usées, exploration des eaux souterraines et sécurisation de l’alimentation en eau potable en milieu rural.

D’après les autorités finlandaises, le Maroc est identifié comme un marché porteur pour les technologies de l’eau, notamment dans les domaines du traitement des eaux industrielles et domestiques, de l’assainissement, de l’eau potable en zones rurales et des technologies d’économie d’eau dans l’agriculture.

Le rapprochement dans le secteur hydrique s’inscrit plus largement dans la dynamique des relations bilatérales entre les deux pays. Dans une déclaration conjointe publiée en mars 2026, le Maroc et la Finlande avaient déjà identifié les technologies liées à l’eau et les énergies renouvelables parmi les secteurs de coopération présentant un intérêt particulier pour les deux parties.

Selon Helsinki, plus de deux milliards de personnes dans le monde sont aujourd’hui confrontées à une menace sur leur sécurité hydrique, ce qui rend nécessaire une coopération accrue autour de l’utilisation durable des ressources en eau, de l’adaptation au changement climatique, de la lutte contre la rareté de l’eau et de la réponse à la demande croissante.

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