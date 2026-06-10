Round University Ranking 2026 : l’Université Euromed de Fès classée première au Maroc

L’Université Euromed de Fès s'est classée, pour la deuxième année consécutive, première université au Maroc dans le classement international des universités, Round University Ranking 2026.

Le 10 juin 2026 à 13h39 | Modifié 10 juin 2026 à 15h13

Publié ce mardi 9 juin, le Round University Ranking (RUR) évalue les performances des universités à travers le monde, selon des critères qui reposent sur la qualité de l’enseignement, les performances en recherche et l’internationalisation des universités.

Ce classement rassemble plusieurs établissements prestigieux, parmi lesquels figurent notamment Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, Yale University, University of Cambridge.

Les résultats obtenus par l’Université Euromed de Fès (UEMF) "illustrent la reconnaissance internationale dont elle jouit et confirment la pertinence de sa stratégie de développement et de rayonnement", se félicite l'UEMF.

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Depuis sa création, l’Université Euromed de Fès affirme avoir fait le choix d’un "modèle académique basé sur la rigueur scientifique, l’innovation, l’entrepreneuriat, le multilinguisme, la mobilité internationale et la coopération avec les meilleures universités du monde". "Cette vision ambitieuse permet aujourd’hui à l’UEMF d’être reconnue comme l’une des institutions universitaires les plus dynamiques et les plus attractives de son continent".

L’Université Euromed de Fès s’illustre dans plusieurs classements majeurs, notamment le Round University Ranking, ScholarGPS et UI GreenMetric, où elle occupe la première place au Maroc.

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