Alerte météo : chaleur jusqu’à 44 °C, orages et rafales de vent du 10 au 13 juin

La vigilance orange concerne notamment Errachidia, Zagora, Tata, Assa-Zag et plusieurs provinces du Sud. À Boulemane, Jerada, Figuig et Midelt sont attendues de fortes averses ce mercredi 10 juin 2026 dans l'après-midi.

Le 10 juin 2026 à 13h46 | Modifié 10 juin 2026 à 15h31

La Direction générale de la météorologie (DGM) annonce dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange, que les provinces de Errachidia, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab subiront, du mercredi 10 au samedi 13 juin 2026, une vague de chaleur comprise entre 41 °C et 44 °C.

Selon la même source, des averses orageuses (20-25 mm), avec de fortes rafales de vent et de la grêle par endroits, seront enregistrées ce mercredi de 14 h à 23 h, dans les provinces de Boulemane, Jerada, Figuig et Midelt.

Par ailleurs, les provinces de Tanger-Assilah et Fahs-Anjra connaîtront de fortes rafales de vent (75/80 km/h), jeudi de 7 h à 23 h.

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