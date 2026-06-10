Numérique : le nouveau président de l’APEBI veut donner plus de place aux technologies marocaines
À moins de quatre ans de l’échéance fixée par Maroc Digital 2030, Rachid Ressani prend les commandes de l’APEBI avec une feuille de route centrée sur les talents, l’intelligence artificielle, les PME Tech et la capacité du Royaume à concevoir davantage ses propres solutions. Dans un entretien à Médias24, il détaille les priorités d’un mandat résolument placé sous le signe du passage à l’échelle.
L'essentiel :
- Rachid Ressani prend la tête de l’APEBI pour le mandat 2026-2028, avec Hind Berrada comme vice-présidente.
- Sa feuille de route met l’accent sur les talents, l’intelligence artificielle, la souveraineté numérique et les PME Tech.
- Le nouveau président veut accompagner l’émergence de solutions conçues localement et de champions technologiques marocains.
- À l’approche de Maroc Digital 2030, l’emploi qualifié sera, selon lui, l’un des principaux indicateurs de réussite.
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Les détails :
À moins de quatre ans de l’échéance fixée par Maroc Digital 2030, la nouvelle direction de l’APEBI entend replacer l’emploi qualifié, la souveraineté numérique et l’émergence de champions nationaux au centre de son mandat. Élu pour la période 2026-2028, Rachid Ressani prend la tête de la fédération à un moment où le Maroc cherche moins à afficher son ambition digitale qu’à la traduire en capacités industrielles, en compétences et en marchés.
Réunis en assemblée générale élective le 2 juin 2026, les membres de l’APEBI, la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring, ont porté Rachid Ressani à la présidence. Hind Berrada a été élue vice-présidente.
Le nouveau président connaît déjà les rouages de l’organisation, dont il a été trésorier. Fondateur et directeur général d’IT Road Consulting, société spécialisée dans les systèmes d’information, il a participé ces dernières années aux travaux menés avec les pouvoirs publics et les opérateurs privés sur le développement de l’écosystème numérique marocain.
Hind Berrada, elle aussi issue du conseil d’administration de la fédération, dirige Cegedim Maroc, filiale du groupe français coté en bourse, spécialisé dans les logiciels, les bases de données et les services numériques destinés notamment au secteur de la santé.
Fondée en 1988, l’APEBI fédère les entreprises opérant dans les technologies de l’information, les télécommunications et l’offshoring. Elle joue un rôle d’interface entre les professionnels du secteur et les pouvoirs publics sur plusieurs dossiers : investissement, réglementation, innovation, développement des compétences et attractivité du Royaume pour les projets technologiques.
Un mandat placé sous le signe de l’exécution
Dans un entretien accordé à Médias24, Rachid Ressani résume le point de départ de son mandat : "le Maroc dispose d'une stratégie ambitieuse, de talents reconnus et d'entreprises performantes." Mais l’enjeu, selon lui, est désormais de transformer ces atouts en résultats tangibles. Le numérique, estime-t-il, n’est plus seulement un secteur d’activité. Il est devenu un enjeu de souveraineté et un levier de compétitivité nationale.
La priorité affichée de la nouvelle équipe est donc de fédérer un écosystème encore fragmenté. Pouvoirs publics, entreprises, universités, écoles d’ingénieurs, start-up et PME technologiques devront, selon Rachid Ressani, travailler autour d’une même feuille de route. Sa volonté est de "rassembler l'ensemble de l'écosystème autour d'une vision commune."
La formation constitue le premier chantier identifié. L’APEBI veut placer les talents numériques et l’intelligence artificielle au cœur de son action, avec un double objectif : répondre aux besoins immédiats des entreprises et préparer une montée en gamme du secteur. Dans cette perspective, Rachid Ressani affirme vouloir aider les entreprises marocaines "à grandir et à conquérir de nouveaux marchés".
Faire émerger des champions technologiques marocains
Cette ambition renvoie à une question plus large : le Maroc peut-il devenir producteur de technologies, ou restera-t-il principalement un intégrateur de solutions conçues ailleurs ? Le président de l’APEBI reconnaît le point de départ : le pays est "reconnu pour son savoir-faire d’intégration". Mais il estime qu’une évolution est déjà engagée : "Le Maroc développe également de plus en plus de solutions conçues localement. Notre ambition est d’accompagner l’émergence de champions technologiques marocains."
Pour Rachid Ressani, cette montée en puissance passera notamment par les petites et moyennes entreprises technologiques. Il défend le concept de "PME Tech", qu’il veut placer au cœur de la stratégie de développement du secteur. Pour qu’une entreprise marocaine puisse devenir un acteur international, il identifie quatre leviers : "l'innovation, la qualité, l'ambition et un meilleur accès aux marchés internationaux."
Souveraineté, IA et emploi qualifié
Le sujet de la souveraineté numérique traverse également sa feuille de route. Rachid Ressani affirme qu’une souveraineté numérique marocaine est possible, à condition de maîtriser les infrastructures, les données et les compétences stratégiques du pays.
L’intelligence artificielle devra être abordée dans cette même logique. Le risque, pour le Maroc, serait de se limiter à l’usage de modèles développés à l’étranger. Le nouveau président de l’APEBI estime au contraire que le Royaume peut produire des solutions adaptées à ses propres besoins et à ceux du continent africain. "Le Maroc possède les talents et les compétences nécessaires pour développer des solutions adaptées à ses besoins et à ceux du continent africain", assure-t-il.
Dans cette bataille, les infrastructures compteront autant que les logiciels. Centres de données, cloud, cybersécurité et maîtrise des flux de données sont devenus des éléments centraux de la compétition numérique mondiale. Pour Rachid Ressani, le Maroc dispose d’atouts lui permettant de se positionner comme une plateforme régionale entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient.
Reste à mesurer la réussite de cette stratégie. À l’approche de Maroc Digital 2030, le président de l’APEBI met en avant un indicateur prioritaire : l’emploi qualifié. "Si nous créons davantage d’emplois durables et de valeur au Maroc, alors nous serons sur la bonne trajectoire", affirme-t-il.
La fédération veut aussi capitaliser sur le retour de compétences marocaines établies à l’étranger. Pour y parvenir, Rachid Ressani évoque la nécessité de créer des projets ambitieux, des opportunités attractives et un environnement favorable à l’innovation.
"Le Maroc dispose de tous les atouts pour réussir sa transformation numérique", conclut le nouveau président de l’APEBI. À charge désormais pour la fédération de transformer cette promesse en croissance, en emplois et en champions technologiques capables de peser au-delà du marché national.
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