Au Chellah, les États-Unis célèbrent 250 ans d’indépendance et deux siècles d’amitié avec le Maroc

Organisée pour la première fois dans le site historique r'bati, la réception annuelle de l’ambassade américaine a réuni, le 9 juin 2026, responsables marocains, diplomates et acteurs économiques autour d’un partenariat que Washington veut projeter vers les 250 prochaines années. Les temps forts d’une soirée à grand spectacle.

Rabat a accueilli, mardi 9 juin 2026, une célébration à forte portée symbolique. Pour marquer le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, l’ambassade des États-Unis au Maroc a organisé sa réception annuelle de la fête nationale sur le site historique du Chellah, réunissant plusieurs membres du gouvernement marocain, des responsables institutionnels, des diplomates ainsi que des représentants des secteurs économique et associatif des deux pays.

Pour la première fois, cette réception s’est tenue dans ce cadre patrimonial emblématique, pour une soirée placée sous le signe de l’amitié maroco-américaine et de la coopération bilatérale.

La cérémonie a débuté par les allocutions officielles de l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, et de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leïla Benali, en présence de plusieurs ministres marocains, de hauts responsables civils et militaires ainsi que de personnalités américaines.

(Publicité)

(Publicité)

Dans son intervention, l’ambassadeur américain a rappelé la profondeur historique des relations entre Rabat et Washington, soulignant que le Maroc fut le premier pays à reconnaître l’indépendance des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Une décision qui a posé les fondements de l’une des plus anciennes relations diplomatiques de l’histoire américaine.

"Ce soir, alors que nous célébrons le 250e anniversaire des États-Unis, nous célébrons également un partenariat enraciné dans l’histoire, renforcé par la confiance et résolument tourné vers les 250 prochaines années", a déclaré Duke Buchan III. Il a également mis en avant les perspectives de coopération économique et humaine entre les deux pays, notamment dans le cadre de la vision portée par le Roi Mohammed VI pour le développement des provinces du Sud.

Prenant la parole à son tour, Leïla Benali a affirmé que la relation entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique est guidée par une vision commune de l’avenir. La ministre a souligné que le Maroc poursuivra son action aux côtés des États-Unis afin de contribuer à la construction d’un monde plus sûr, plus stable et plus prospère.

Elle a relevé que les deux pays poursuivent leur coopération au sein des instances multilatérales pour promouvoir la résilience, la croissance économique et la prospérité partagée. Selon elle, le Maroc et les États-Unis sont liés par un partenariat stratégique reposant sur un dialogue politique régulier, une coopération renforcée en matière de sécurité et de défense, des relations économiques structurées ainsi qu’une collaboration culturelle et scientifique en constante expansion.

L’accord de libre-échange, en vigueur depuis plus de vingt ans, demeure un pilier majeur des relations entre Rabat et Washington et un levier important pour l’investissement et la création d’emplois, a-t-elle indiqué. Dans ce cadre, la ministre a invité les entreprises américaines à saisir les opportunités offertes par la dynamique économique que connaît le Maroc, y compris dans les provinces du Sud.

Previous Next Plein écran

Au-delà de sa dimension commémorative, l’événement a permis de mettre en lumière l’évolution du partenariat maroco-américain dans des secteurs stratégiques tels que la diplomatie, la sécurité, le commerce, l’investissement, l’innovation, les infrastructures et le développement économique.

L’ambassade des États-Unis a également rappelé la continuité de sa présence au Maroc, depuis la Légation américaine de Tanger, considérée comme la plus ancienne propriété diplomatique américaine à l’étranger encore en activité, jusqu’au Consulat général des États-Unis récemment inauguré à Casablanca.

Cette célébration intervient dans un contexte marqué par l’intensification des échanges humains entre les deux pays à travers les programmes éducatifs, culturels et économiques. Elle coïncide également avec la participation du Maroc à la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, illustration supplémentaire des liens qui unissent les peuples des deux nations.

La soirée s’est achevée par un spectacle de drones et de feux d’artifice dans le ciel du Chellah. Les figures lumineuses ont retracé les symboles des États-Unis et du Maroc, clôturant une célébration tournée à la fois vers l’histoire commune des deux pays et vers les perspectives de leur coopération future.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.