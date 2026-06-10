Le canadien Steadright veut prendre 80% d’une société minière marocaine active dans l’antimoine
L’opération, soumise à l’aval de la Canadian Securities Exchange, prévoit l’émission de 12 millions d’actions, jusqu’à 280.000 dollars canadiens en numéraire et la prise en charge des premiers 5 millions de dollars US de coûts d’exploration et de production.
La société canadienne Steadright Critical Minerals a annoncé avoir approuvé l’acquisition de 80% du capital d’EXTERRA Mining & Exploration SARL, une société marocaine détenant des projets d’antimoine, confirmant son intérêt croissant pour les minerais critiques au Maroc.
Selon un communiqué publié le 9 juin 2026, l’opération prévoit l’émission de 12 millions d’actions ordinaires de Steadright, valorisées à 0,25 dollar canadien par action, un paiement pouvant atteindre 280.000 dollars canadiens, ainsi que la prise en charge par Steadright des premiers 5 millions de dollars américains de coûts d’exploration et de production.
La transaction reste soumise aux règles de la Canadian Securities Exchange, notamment à l’approbation de l’émission d’actions et à une période de conservation de quatre mois. Un pacte d’actionnaires doit également être établi et déposé sur Sedar une fois les conditions remplies et les autorisations réglementaires obtenues.
EXTERRA Mining & Exploration SARL dispose, selon Steadright, de trois permis d’exploration portant sur des projets d’antimoine au Maroc. La société canadienne affirme qu’un permis de production pourrait être demandé prochainement. Chaque licence couvre une superficie standard de 16 km².
L’antimoine est considéré comme un minerai stratégique en raison de ses usages dans plusieurs industries, notamment les alliages, les retardateurs de flamme, les batteries et certaines applications de défense. Son intérêt a augmenté ces dernières années dans un contexte de sécurisation des chaînes d’approvisionnement en minerais critiques.
Le directeur général de Steadright, Matt Lewis, a indiqué que cette acquisition s’inscrivait dans la stratégie du groupe consistant à identifier des actifs jugés prometteurs, à les valoriser rapidement et à les rapprocher d’une phase de production.
La société affirme que des opérations minières existent sur la même structure géologique que les permis visés, mais souligne qu’aucun résultat n’est garanti et que les informations techniques nécessitent des vérifications complémentaires.
Fondée en 2019 et cotée sur la Canadian Securities Exchange, Steadright Critical Minerals s’est positionnée depuis 2025 sur plusieurs actifs miniers au Maroc. Elle détient déjà une exposition au projet TitanBeach Titanium, au projet Copper Valley, ainsi qu’un protocole d’accord contraignant sur la mine historique de Goundafa et une lettre d’intention avec SilverLine Mining SARL.
Cette nouvelle opération, si elle est finalisée, renforcerait le profil de Steadright comme acteur canadien spécialisé dans les minerais critiques marocains, dans un contexte où le Royaume cherche à valoriser davantage son potentiel minier et à attirer des investisseurs étrangers sur des segments à forte demande internationale.
Course à l'antimoine : pourquoi le Maroc devient la nouvelle destination des entreprises minières
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