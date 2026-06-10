Engrais : OCP décroche une nouvelle commande de 60.000 tonnes au Bangladesh

Réuni mercredi 10 juin 2026 sous la présidence du ministre des Finances, le comité bangladais chargé des achats publics a validé deux cargaisons de triple superphosphate, à des prix unitaires de 688 et 726,33 dollars la tonne.

Le 10 juin 2026 à 12h53 | Modifié 10 juin 2026 à 13h52

Le gouvernement du Bangladesh a approuvé, mercredi 10 juin 2026, l’importation de 60.000 tonnes de triple superphosphate (TSP) en provenance du Maroc auprès d’OCP Nutricrops, filiale du groupe marocain OCP, pour un montant global de 522,94 crores de takas, soit environ 42,5 millions de dollars, selon l’agence United News of Bangladesh.

La décision a été prise lors d’une réunion du Comité du Cabinet chargé des achats publics (CCGP), présidée par le ministre des Finances, Amir Khosru Mahmud Chowdhury.

Selon la même source, le comité a validé l’acquisition de 30.000 tonnes (±10%) de TSP dans le cadre d’un accord conclu entre la Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) et OCP Nutricrops.

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Cette première commande représente un coût de 254,39 crores de takas, avec un prix fixé à 688 dollars la tonne.

Dans le cadre d’une seconde proposition, le CCGP a également approuvé l’importation de 30.000 tonnes supplémentaires (±10%) du même engrais. Cette cargaison coûtera 268,56 crores de takas, au prix de 726,33 dollars la tonne.

Dans les deux cas, OCP Nutricrops a été retenu comme fournisseur recommandé.

Ces importations visent à garantir un approvisionnement continu en engrais pour le secteur agricole bangladais et à répondre à la demande nationale durant les prochaines campagnes agricoles.

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