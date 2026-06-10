Marchés de gros de Casablanca : tomates et abricots en baisse
Selon Casa Prestations, le dernier relevé fait apparaître des écarts allant jusqu’à 3 DH/kg sur certaines références, tandis qu’une partie du panier reste inchangée par rapport au 3 juin. Détails.
Au 10 juin 2026, les données de la SDL Casa Prestations font ressortir une baisse des prix de plusieurs fruits et légumes sur les marchés de gros de Casablanca par rapport au relevé du 3 juin. Les replis les plus marqués concernent notamment la tomate, l’abricot et certains légumes de saison, tandis que les prix de plusieurs produits demeurent stables.
Voici le détail des niveaux de prix relevés :
Légumes
- Tomate : entre 2 DH/kg et 4,50 DH/kg. Recul de 1,50 DH/kg du prix minimum et de 3 DH/kg du prix maximum.
- Courge : entre 2,50 DH/kg et 9 DH/kg. Prix inchangés.
- Carotte : entre 1,20 DH/kg et 2,50 DH/kg. Baisse de 0,30 DH/kg du prix minimum et de 1 DH/kg du prix maximum.
- Oignon frais : entre 1,30 DH/kg et 2,50 DH/kg. Léger recul de 0,20 DH/kg du prix minimum et de 0,30 DH/kg du prix maximum.
- Pomme de terre : entre 3 DH/kg et 4,50 DH/kg. Prix minimum inchangé et baisse de 0,50 DH/kg du prix maximum.
- Chou-fleur : entre 1,50 DH/kg et 3 DH/kg. Prix inchangés.
- Chou blanc : entre 1,50 DH/kg et 2,50 DH/kg. Prix minimum inchangé et recul de 0,50 DH/kg du prix maximum.
- Courgette : entre 2 DH/kg et 4 DH/kg. Prix inchangés.
- Concombre : entre 1,50 DH/kg et 3 DH/kg. Baisse de 0,50 DH/kg du prix minimum et du prix maximum.
- Aubergine : entre 1,50 DH/kg et 3 DH/kg. Recul de 0,50 DH/kg du prix minimum et de 1 DH/kg du prix maximum.
Fruits
- Banane locale : entre 8 DH/kg et 12 DH/kg. Prix inchangés.
- Orange : entre 3 DH/kg et 4,50 DH/kg. Prix minimum inchangé et baisse de 1 DH/kg du prix maximum.
- Pomme locale : entre 8 DH/kg et 15 DH/kg. Prix inchangés.
- Pomme importée : entre 12 DH/kg et 23 DH/kg. Prix inchangés.
- Avocat : entre 20 DH/kg et 35 DH/kg. Prix inchangés.
- Pastèque : entre 1,50 DH/kg et 4,50 DH/kg. Prix inchangés.
- Melon Souihla : entre 2 DH/kg et 3,80 DH/kg. Prix minimum inchangé et recul de 0,20 DH/kg du prix maximum.
- Abricot : entre 4 DH/kg et 10 DH/kg. Baisse de 2 DH/kg du prix minimum et de 3 DH/kg du prix maximum.
- Pêche : entre 5 DH/kg et 10 DH/kg. Prix inchangés.
Médias24
Source : Casa Prestations, traitement Médias24
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