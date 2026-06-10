Marchés de gros de Casablanca : tomates et abricots en baisse

Selon Casa Prestations, le dernier relevé fait apparaître des écarts allant jusqu’à 3 DH/kg sur certaines références, tandis qu’une partie du panier reste inchangée par rapport au 3 juin. Détails.

Le 10 juin 2026 à 13h59 | Modifié 10 juin 2026 à 17h23

Au 10 juin 2026, les données de la SDL Casa Prestations font ressortir une baisse des prix de plusieurs fruits et légumes sur les marchés de gros de Casablanca par rapport au relevé du 3 juin. Les replis les plus marqués concernent notamment la tomate, l’abricot et certains légumes de saison, tandis que les prix de plusieurs produits demeurent stables.

Voici le détail des niveaux de prix relevés :

Légumes

Tomate : entre 2 DH/kg et 4,50 DH/kg . Recul de 1,50 DH/kg du prix minimum et de 3 DH/kg du prix maximum.

: entre . Recul de du prix minimum et de du prix maximum. Courge : entre 2,50 DH/kg et 9 DH/kg . Prix inchangés.

: entre . Prix inchangés. Carotte : entre 1,20 DH/kg et 2,50 DH/kg . Baisse de 0,30 DH/kg du prix minimum et de 1 DH/kg du prix maximum.

: entre . Baisse de du prix minimum et de du prix maximum. Oignon frais : entre 1,30 DH/kg et 2,50 DH/kg . Léger recul de 0,20 DH/kg du prix minimum et de 0,30 DH/kg du prix maximum.

: entre . Léger recul de du prix minimum et de du prix maximum. Pomme de terre : entre 3 DH/kg et 4,50 DH/kg . Prix minimum inchangé et baisse de 0,50 DH/kg du prix maximum.

: entre . Prix minimum inchangé et baisse de du prix maximum. Chou-fleur : entre 1,50 DH/kg et 3 DH/kg . Prix inchangés.

: entre . Prix inchangés. Chou blanc : entre 1,50 DH/kg et 2,50 DH/kg . Prix minimum inchangé et recul de 0,50 DH/kg du prix maximum.

: entre . Prix minimum inchangé et recul de du prix maximum. Courgette : entre 2 DH/kg et 4 DH/kg . Prix inchangés.

: entre . Prix inchangés. Concombre : entre 1,50 DH/kg et 3 DH/kg . Baisse de 0,50 DH/kg du prix minimum et du prix maximum.

: entre . Baisse de du prix minimum et du prix maximum. Aubergine : entre 1,50 DH/kg et 3 DH/kg. Recul de 0,50 DH/kg du prix minimum et de 1 DH/kg du prix maximum.

Médias24

Fruits Banane locale : entre 8 DH/kg et 12 DH/kg . Prix inchangés.

: entre . Prix inchangés. Orange : entre 3 DH/kg et 4,50 DH/kg . Prix minimum inchangé et baisse de 1 DH/kg du prix maximum.

: entre . Prix minimum inchangé et baisse de du prix maximum. Pomme locale : entre 8 DH/kg et 15 DH/kg . Prix inchangés.

: entre . Prix inchangés. Pomme importée : entre 12 DH/kg et 23 DH/kg . Prix inchangés.

: entre . Prix inchangés. Avocat : entre 20 DH/kg et 35 DH/kg . Prix inchangés.

: entre . Prix inchangés. Pastèque : entre 1,50 DH/kg et 4,50 DH/kg . Prix inchangés.

: entre . Prix inchangés. Melon Souihla : entre 2 DH/kg et 3,80 DH/kg . Prix minimum inchangé et recul de 0,20 DH/kg du prix maximum.

: entre . Prix minimum inchangé et recul de du prix maximum. Abricot : entre 4 DH/kg et 10 DH/kg . Baisse de 2 DH/kg du prix minimum et de 3 DH/kg du prix maximum.

: entre . Baisse de du prix minimum et de du prix maximum. Pêche : entre 5 DH/kg et 10 DH/kg. Prix inchangés. Médias24 Source : Casa Prestations, traitement Médias24

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